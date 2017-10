La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha manifestado este lunes, día de los Ángeles Custodios, que “la vida normal del Ayuntamiento sigue” y que lo “ideal” sería tener unos presupuestos municipales aprobados aunque entiende que “sin ellos se puede gobernar igual”. El pasado viernes, la regidora llevó a Pleno ordinario las líneas generales que tendría que tener el borrador de las cuentas de la capital del Bierzo para el próximo 2018 sin que se haya conseguido aprobar el presupuesto del año corriente.

“Aunque no haya presupuestos se hacen obras igual. El principado de Asturias lleva tres años sin presupuestos, Mieres lleva 8 años sin presupuestos, Orense lleva también sin presupuestos desde el inicio de la legislatura y no ha ardido el mundo… Lo idea sería que haya presupuestos pero sin ellos se puede gobernar igual. Lo que no puedo suplir son los votos del resto de la gente. Tendrán que preguntar a los grupos políticos el por qué no quieren hacer determinadas obras”, pedía a los periodistas.

Este lunes daban comienzo las obras en la céntrica calle Ave María mientras que desde el Consistorio se sigue trabajando para adjudicar las de Camino de Santiago. “Esa sería la primera fase del plan de dinamización del comercio aunque somos más ambiciosos y esperamos que la segunda fase tenga lugar en Gómez Núñez el año que viene. Además estamos echando las cuentas de todas las cosas que le queremos pedir a la Junta de inversión. Se lo merecen los ponferradinos y tenemos muchas ganas de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos”, valoró la regidora de la capital del Bierzo.

Merayo espera reunirse estos días con los comerciantes de la ciudad que se van a ver afectados por las obras para tratar de que las molestias sean las menores posibles y destaca que “somos el primer Ayuntamiento que va a hacer obras y no va a pasar contribuciones especiales. Una obra de tanta envergadura va a ser con cargo al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León”.