La Alto Sil presenta su edición más abierta de los últimos años

André Rodrigues, Lolo Díez y Ángel Calvo, durante la presentación de la XI Carrera Alto Sil / QUINITO

La XI Carrera Alto Sil, que se celebra este fin de semana en el municipio de Páramo del Sil, se presenta como una de las más abiertas de los últimos años a tenor de la nómina de participantes que tomarán la salida en Santa Cruz del Sil el domingo. La prueba presenta una serie de novedades entre las que destacan la carrera Promoción de 18 kilómetros entre Páramo del Sil y Santa Cruz o la presencia de andarines. Además, la Alto Sil será también Campeonato de Castilla y León de Montaña absoluto y cadete.

El promotor de la carrera, Lolo Díez, agradeció “la apuesta del Ayuntamiento de Páramo del Sil en estos momentos difíciles”, ya que es a su vez “una manera de apostar por el Bierzo. La prueba tiene un buen retorno económico y sigue siendo un evento de referencia para Prozis en España”. Por su parte, el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, puso de relevancia el papel de los 130 voluntarios que velarán porque todo salga bien durante este fin de semana y dio las gracias “a los atletas, que con sus comentarios en las redes sociales ponen esta carrera a la altura de las mejores de Europa”.

En cuanto a los participantes, destacan nombres como el del portugués André Rodrigues, tricampeón de su país, o el catalán Eduard Hernández, que este año tienen un bonito mano a mano con una victoria para cada uno que intentarán desempatar en la Alto Sil. El norteamericano Cody Lind o los nacionales Manu Anguita (cuarto en el último Campeonato del Mundo) y Alfredo Gil también darán lustre a la prueba. En el apartado femenino, que sigue ganando en importancia en cada edición, cabe mencionar a la estadounidense Britanny Peterson, las rumanas Ingrid Mutter y Denisa Dragomir o la campeona de Europa Paula Cabrerizo.

André Rodrigues, que acudió a la presentación de la prueba este miércoles, señaló que la Alto Sil es una carrera “con zonas rápidas y otras más técnicas, por lo que para ganar hay que ser un atleta muy completo”. Rodrigues expresó su deseo de terminar la carrera después de dos abandonos en los últimos años: “Es un reto para mí acabar, si no me come un oso”, bromeó.

Horarios

El fin de semana de la Alto Sil se abrirá el sábado a las 9.30 horas con la disputa del Kilómetro Vertical La Bobia, mientras que a las 15.30 horas tendrá lugar la carrera infantil en Páramo del Sil. Desde las 17.00 horas habrá un concierto en Santa Cruz del Sil y a las 20.00 horas será la charla técnica previa a la carrera.

Ya el domingo, a las 9.00 horas se dará la salida de forma paralela a la Alto Sil y a la carrera de Promoción desde Santa Cruz del Sil y Páramo del Sil, respectivamente, y un cuarto de hora más tarde tomarán la salida los cadetes desde Santa Cruz.

En total, hay 531 inscritos en la Alto Sil, 170 en la carrera Promoción, 70 en el Kilómetro Vertical, 60 andarines y siete cadetes.