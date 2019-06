La añada de 2018 de la DO Bierzo recibe la calificación de excelente

Misericordia Bello recuerda que la noticia no solo beneficia a viticultores y bodegueros sino también a los propios consumidores

QUINITO

Excelente. Esta ha sido la calificación de la añada 2018 de la DO Bierzo, según el comité de expertos reunido este viernes en Cacabelos. La presidenta de la DO, Misericordia Bello, afirmaba ante esta noticia sentirse feliz, al tiempo que recordaba que no solo beneficia a viticultores y bodegueros sino también a los propios consumidores, “que pueden tener la certeza que se trata de una calificación realizada por expertos, y por ello veraz y objetiva. En los últimos cinco años hemos tenido cinco lecturas excelentes y una muy buena, la de año pasado que nos quedamos a 0,75 de la excelencia”, recordó.

Uno de los expertos, de la DO Toro, destacaba que los blancos habían cubiertos sus expectativas, “al ser vinos equilibrados, con aromas marcados, lo mismo que el rosado”. “Pero mi gran sorpresa han sido los tintos: la intesidad, el brilllo, la manzana, pera, guinda, el equilibrio con ciertas notas de madera”, añadía

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, que procedió a la lectura de la calificación, destacó asimismo el gran trabajo de los productores y calificó al sector agroalimentario como “un tesoro” para el Bierzo

Tanto él como la presidenta de la DO hicieron alusión al buen trabajo realizado entre ambas administraciones.

Courel también hizo alusión a los proyectos del Banco de Tierras que han onseguido la recuperación de numerosas parcelas de viñedo.

SEGUIRÁ AMPLIACIÓN