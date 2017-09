La Asamblea de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana asegura, a través de comunicado de prensa, que el Hospital El Bierzo tiene una lista de espera B y que lo pueden demostrar. “Entendemos que las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas tienen que ser públicas semanalmente y no sólo a final de año para que todos los usuarios puedan ver cuál es su situación en la misma. Eso es transparencia. Entendemos que hay una lista B, que (Sacyl) no contabiliza ya que no dan citas a pacientes y al no tener cita, no están en la lista. Podemos demostrarlo”, declaran.

Las declaraciones se han hecho a raíz de que la Gerencia sanitaria de la Comunidad anunciase esta semana que, en cinco meses, ha cumplido los objetivos marcados para mejorar la sanidad de las dos comarcas. “Las Unidades de Gestión Clínica ni las mencionan, de los conciertos con la privada nada que decir, falta de personal en todas las categorías, excesiva carga de pacientes en Atención Primaria, la Unidad de Radioterapia ni soñarla…”, critican.

Los encerrados en el centro hospitalario concluyen el comunicado destacando que ellos reivindican “aquello de lo que desde otros lares se ha hecho dejación”.