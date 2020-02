La Asociación Berciana de Agricultores da un paso adelante y exige más control y regulación en la cadena comercial

El subdelegado del Gobierno saluda a los agricultores del Bierzo en una foto de archivo. / César Sánchez

Desde la Asociación Berciana de Agricultores destacan a problemática que el sector agroalimentario atraviesa a nivel global y en El Bierzo. “Consideramos que el sector en nuestra Comarca es aún más estratégico si cabe que en el resto del país, y ello porque no solo es el proveedor de alimentos sino porque es el único sector que se ha mantenido en pie hasta el momento y a partir del cual podemos cimentar una economía solida de base en El Bierzo, sin deslocalizaciones, sin multinacionales sin escrúpulos buscando subvenciones para irse en 5 años, etc. Por supuesto, no como único sector, pero sí como sector base”, afirman

Ahora, destacan, “nos encontramos en un momento bajo del mismo, debido sobre todo a las fluctuaciones de las producciones, lo que limitan la capacidad económica del productor y la posición en los mercados. Por ello pedimos que las administraciones, de una vez por todas, tomen las riendas de la situación y destinen el tiempo, el personal y los recursos necesarios para establecer unos pilares fuertes que nos permitan seguir desarrollándonos y por ende desarrollando la zona”.

“Queremos incidir en que el sector agroalimentario berciano no recibe prácticamente ayudas, puesto que disponemos de cultivos que mayoritariamente no entran dentro de las ayudas de producción de la PAC. Eso demuestra una vez más las posibilidades del mismo, que aún sin recibir esas ayudas, sigue en pie y teniendo presencia en los mercados. Pero el no recibirlas hasta ahora no implica que no necesitemos que las diferentes administraciones se preocupen por nosotros y nos den el apoyo que necesitamos para salvar los escollos que nos impiden crecer más”, añaden.

Es por ello que sostienen que esta implicación tiene que verse traducida en hechos no solo en discursos y por lo tanto el sector demanda: “Una mayor implicación de la administración en el control y regulación de los márgenes de la cadena comercial. No puede ser que el menor margen comercial lo tenga el productor que es el que asume todos los riesgos y el grueso de la producción de ese producto agrario. El agricultor no ve incrementado su precio de compra sin embargo el consumidor si ve variar los precios al alza año a año”. También inciden en el apoyo en la instalación de medidas que palien el efecto del cambio climático de manera urgente: sistemas antiheladas, antigranizo, riego modernizado.

Por otro lado piden la revisión del incremento de los insumos utilizados en agricultura: coste del gasóleo agrícola, fertilizantes, fitosanitarios, costes de certificaciones exigidas para la comercialización, etc. “No es asumible que el coste de producción se incremente cada año por encima del IPC y el precio de venta del agricultor permanezca constante desde hace décadas”, expresan.

También solicitan protección frente a productos de terceros países: “Tiene que hacerse cumplir la legislación nacional y europea a todos los productos que entren en territorio español, de manera que todos juguemos con las mismas cartas. No puede ser que productos de terceros países entren a un precio inferior, pero sin cumplir los requisitos legales sanitarios en cuanto a productos fitosanitarios usados, condiciones laborales del personal, etc”.

“Consideramos que es el momento de dar un paso al frente y reivindicar el desarrollo de nuestro sector. No queremos que nadie nos regale nada, solo queremos que se nos den las mismas oportunidades que se le han dado a otros sectores en El Bierzo, y que empujemos de una vez por todas el sector agroalimentario a la posición que debe tener para poder generar la riqueza necesaria en el Bierzo”, apostillan