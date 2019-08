La Asociación Berciana de Agricultores pide a las instituciones que se impliquen con la agroalimentación como con otros sectores

El técnico de las IGP del Bierzo, Pablo Linares / QUINITO

El director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores y de los sellos de calidad del Bierzo, Pablo Linares, reclamó este miércoles la implicación de las administraciones competentes para conseguir un impulso del sector agroalimentario en la comarca. Según dijo, ya ha pasado el tiempo de “llenársenos mucho la boca con los siete sellos de calidad y hablar del potencial. Quiero ver la realidad, no el potencial. No nos podemos permitir que no transformemos ese potencial en realidad y para eso necesitamos apostar realmente por él”, subrayó.

Para logar ese objetivo, dijo, resulta vital un apoyo de las instituciones competentes, en este caso la Junta. “No nos escondemos, no queremos que se nos dé todo hecho. Durante años y años se ha apoyado a otros sectores incluso cuando se sabía que muy probablemente ese apoyo no servía para nada”, expuso antes de “reclamar a las administraciones que si realmente se cree que este sector puede mantener la economía de la comarca tiene que haber algo más que discursos”.

“Lo único que nos asegura un futuro a medio y largo plazo es el sector agroalimentario, con una estabilidad que no da cualquier otro sector, que puede comercializar y necesitamos no quedarnos cada dos o tres años esperando si habrá media cosecha o será catastrófico o puedo respirar”, insistió, antes de aludir a la necesidad de que se avance en la modernización de regadíos y se consigan ayudas para los mecanismos de lucha contra el granizo y las heladas. La agricultura, reconoció, está ligada a la climatología pero existen técnicas que hacen que esa dependencia climática sea menos relevante que lo que se sufre en la actualidad.

Así lo señaló durante la presentación de la Ruta por la Calidad de la Manzana Reineta y de la Pera Conferencia, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre. En el mismo sentido se pronunció el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Carracedelo, Daniel Franco. “Somos el único sector que no ha dependido de ayudas para nada; solamente tenemos Agroseguro; somos el sector que tira del carro en el Bierzo, como el turismo, porque otros han ido al traste. Si lo dejamos morir, y lo estamos haciendo, será la estocada definitiva de la comarca”, dijo antes de animar a las administraciones “a implementar ayudas, tanto la provincial como la Junta”. “No queremos que nos regalen nada, pero que no nos olviden”, concluyó.