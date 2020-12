La Asociación de Hostelería El Bierzo nace con casi 200 afiliados

Junta directiva de la Asociación de Hostelería El Bierzo / QUINITO

La nueva Asociación de Hostelería El Bierzo se presentó este viernes en sociedad con el aval de tener casi 200 afiliados y el objetivo de, además de representar sus intereses en un momento especialmente crítico para el sector, ayudar en la promoción de la comarca como destino turístico de calidad.

Su portavoz, David Belzuz, aseguró que la asociación “nace de la necesidad de tener una representación fuerte y una sola voz que reivindique nuestros derechos” en medio de una situación “sangrante” para la hostelería. Belzuz calificó los primeros días tras la reapertura permitida por la Junta de “nefastos” por las condiciones impuestas en cuanto a aforos y el toque de queda a las diez de la noche: “Queremos trabajar, pero con dignidad y en condiciones en las que merezca la pena hacerlo”.

Los hosteleros atacaron a la Junta de Castilla y León, a la que acusan de “no cubrir los perjuicios económicos de estar cerrados y no permitir una apertura en condiciones viables para los negocios. A la Junta le entraron las prisas por abrir para acallar las protestas y no se han querido fijar en otras comunidades que les sacan ventaja tanto en lo sanitario como en lo económico”. En este sentido, Belzuz aseveró que “cada día que pasa es clave. Si no podemos estar al corriente de pagos no vamos a poder optar a las ayudas. Esta gente vive en marzo, pero ya estamos en diciembre”.

Sin ayudas

La Asociación de Hostelería El Bierzo reiteró la necesidad de recibir ya las ayudas prometidas, aunque temen que, tras el anuncio del Gobierno de España de que éstas llegarán antes de final de año, “la Junta está esperando a ver si les sale gratis y esta ronda la volvemos a pagar nosotros. Se esconden en la reapertura para dejar pasar el tiempo sin dar las ayudas”.

El vicepresidente de la asociación, Koke Del Valle, lamentó que “son como el perro del hortelano, ni nos dan ayudas cuando estamos cerrados, ni nos dejan trabajar en condiciones. No les importa nada, son políticos profesionales y no empatizan con nuestros problemas”, y por eso defendió la creación de la asociación “para cubrir un vacío dejado por los políticos ante problemas que no saben o no quieren solucionar”.

Los hosteleros mostraron especial simpatía hacia el sector del ocio nocturno, “masacrado y olvidado desde marzo” y señalaron la “desesperación” de muchos profesionales.

Junta provisional

La Asociación de Hostelería El Bierzo tiene vocación de alcanzar a un sector que, estiman, cuenta con más de un millar de licencias en la comarca (alrededor de 700 en Ponferrada) y para ello animan a todos los profesionales a unirse a través de su página web. De forma provisional, la junta directiva está compuesta por Marcos López como presidente; Koke Del Valle como vicepresidente; Graciela Negro como secretaria; y David Belzuz y Joel Alonso como vocales, aunque su intención es convocar elecciones una vez que la asociación esté asentada.

Entre sus próximos objetivos está reunirse con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, para solicitar una sede y hacerle llegar sus reivindicaciones y propuestas. A largo plazo, su intención es convertirse en parte activa de la promoción turística del Bierzo mediante la organización de eventos y contribuir a que la comarca consiga su primera Estrella Michelín.