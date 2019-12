La Audiencia de León concluye la investigación sobre el accidente que en 2013 provocó la muerte de seis mineros en La Pola de Gordón

La Audiencia Provincial de León. / C. S. Campillo

La Audiencia Provincial de León confirmó este miércoles el auto de imputación que el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital leonesa dictó en relación al accidente que en octubre de 2013 acabó con la vida de seis mineros en la localidad de La Pola de Gordón. La resolución de la Audiencia desestima el recurso interpuesto por tres trabajadores que sobrevivieron al accidente que pedían que se reconociera la situación de incapacidad total que sufren a raíz del siniestro y permite al Juzgado de Instrucción dar por concluida la investigación.

En ese sentido, la resolución de la Audiencia señala que “el auto de incoación de procedimiento abreviado no tiene por finalidad el llevar a cabo una calificación definitiva del hecho punible que sería a todas luces precipitado en ese momento procesal” y recuerda que esta resolución “señala el hecho que va ser luego objeto de enjuiciamiento, en este caso el luctuoso accidente minero, no siendo necesario que se incluyan las pretensiones de cada parte, que se han de hacer valer en la fase de enjuiciamiento pero no en este momento procesal”.

Según las mismas fuentes, el Juzgado ya ha remitido la causa para que, por riguroso orden de reparto, sea asignada a un Juzgado de lo Penal, órgano competente para la celebración del juicio oral, para el que todavía no se ha fijado fecha. En las sesiones podrían comparecerer como imputadas un total de 16 personas, por seis delitos de homicidio con imprudencia grave.

Al respecto, la dirección de la compañía no escapa a las consideraciones del juzgado, que determinaron que se trabajaba sin las medidas de seguridad adecuadas, poniendo en grave peligro la vida, la salud y la integridad física de los mineros, como fatalmente ocurrió.