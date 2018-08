OJD no retira ningún trafico irregular a El Bierzo Digital, simplemente bajamos audiencia en julio

La campaña de desprestigio lanzada contra nuestras empresas conjuntamente entre Infobierzo y Astorga Redacción (socios empresariales), competidores de nuestros periódicos El Bierzo Digital y Astorga Digital, lleva hoy a Infobierzo a manifestar que OJD retira tráfico irregular a nuestro periódico berciano. Mentira. Y por ello anunciamos que estudiaremos acciones legales. La realidad es que, simplemente, hemos bajado en audiencia. Unos meses subimos y otros bajamos, lo cual es habitual en casi todos los medios (menos, al parecer, en Infobierzo). ¿Y porque hemos bajado en audiencia? Pues no lo sabemos, es algo que ahora estudiaremos, tal vez no hemos sabido interesar a la audiencia en julio, que es cuando hemos registrado esa bajada del 20% (no de la mitad como dice Infobierzo); tal vez es que en verano las audiencias siempre bajan (menos en Infobierzo). Respecto a los datos de Infobierzo los desconocemos, algo que su editor sabe y utiliza. Su empresa auditora, Comscore, no los hace públicos, a diferencia de OJD.

Dicho esto, también cabe la posibilidad de que la aplicación de nuevos baremos no anunciados nos haya perjudicado. ¿Qué baremos?, se preguntarán, pues técnicos meramente. A la espera de la explicación solicitada a OJD, podemos comentar lo que nos pasó en una ocasión con el código de refresco de la portada, que teníamos programado para que se actualizara cada minuto y que OJD entendió que teníamos que ampliar a tres (no todos somos tan listos como el medio competidor). Estas son el tipo de discrepancias que se tienen con OJD, nosotros y todos, las mismas que ha tenido en alguna ocasión Infobierzo, a quien cabría preguntar por las causas reales de su marcha de OJD, que ahora también nos achaca a nosotros. ¿Sus diferencias solo tenían que ver con nuestra audiencia o es que tampoco estaba de acuerdo con la suya?

Por todo eso, utilizar una simple bajada de lectores para mentir señalando que se debe a una retirada de tráfico irregular es inadmisible. La primera vez que el editor de Infobierzo publicó una información de estas características sobre nosotros ya fue advertido por OJD de que no podía interpretar los datos estadísticos a su manera y en su beneficio. La segunda somos nosotros los que le advertimos: ha sobrepasado la raya ética y tal vez legal.