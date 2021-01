La avería de un calentador eléctrico causa daños en el colegio Peñalba

Avería en el colegio Peñalba. / Ayto. Ponferrada

La Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ponferrada se vio obligada a intervenir este sábado como consecuencia de un reventón que se produjo en la tubería que alimenta el calentador eléctrico del comedor del colegio Peñalba.

El aviso lo dio la propia directora del centro y la avería se produjo en torno a las 6:00 horas de la madrugada.

El encargado de la Brigada de Obras contactó con el servicio eléctrico y con el fontanero y él mismo acudió de inmediato al colegio, así como el concejal de mantenimiento, Manuel de la Fuente, comprobando in situ la magnitud de la avería. El concejal y el encargado de la Brigada fueron informados de que hacía dos años que el termostato de este calentador eléctrico no funcionaba. En su momento, los responsables del centro lo comunicaron al anterior equipo de gobierno municipal pero el problema no fue solucionado. Por otro lado, este termostato lleva instalado más de 20 años y, además de completamente obsoleto, su vida útil está más que completada.

Como consecuencia de la avería se produjo una importante pérdida de agua que afectó a varias dependencias del colegio, así como al salón de actos, a la cocina-comedor y a la fachada exterior. Asimismo, debido a la humedad producida, también se vio afectada una parte de la instalación eléctrica.

El concejal Manuel de la Fuente cree que los daños provocados por esta avería pudieron haber sido mucho más grandes y agradece la rápida intervención que la directora y del conserje del centro, así como de la Brigada de Obras, del servicio eléctrico y demás personal del Ayuntamiento, que evitó que se causaran más desperfectos, debido a la hora en la que se produjo la avería. De no haber actuado con esa rapidez, el Ayuntamiento considera probable que el lunes 18 de enero no se pudiera haber reanudado normalmente la actividad lectiva del centro.