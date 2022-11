La AVV Barrios de Ozuela protesta por no poder usar la antigua escuela

Ozuela. / Google Maps

La Asociación de Vecinos Barrios de Ozuela ha emitido un comunicado para “denunciar y, en su caso, justificar documentalmente donde proceda, la actuación poco decorosa por parte del Ayuntamiento de Ponferrada con el pueblo de Ozuela”.

Desde la asociación, aseguran que “de manera reiterada el consistorio ha obviado sus obligaciones, perjudicando así al pueblo y los intereses de sus vecinos más allá de toda justificación. De tal manera que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a la solicitud de información que le ha hecho el Procurador del Común, tras la queja presentada por parte de la asociación, que ha recurrido a los medios administrativos pertinentes, basándose únicamente en la ley. Tras nuestra denuncia, en la que se acredita que el Ayuntamiento invade competencias de la Junta de Castilla y León en el ámbito de creación de Juntas Vecinales, el Ayuntamiento no da curso a la documentación presentada, que retiene de manera injustificable, bajo el único interés espurio de que, si esa documentación no llega a la Junta de Castilla y León, de ninguna manera podrá Esta pronunciarse a la creación de la solicitada Junta Vecinal de Ozuela; circunstancia que el Procurador del Común le ruega que justifique desde hace dos meses, a la cual no el Ayuntamiento no se ha molestado en contestar”, aseguran.

“A pesar de haber considerado el Procurador del Común responsable al Ayuntamiento de diversas actuaciones como de la limpieza de calles, de perimetrar la captación de aguas, la realización de una plataforma para los contenedores de basura, o de la limpieza perimetral de las viviendas, este hace caso omiso de sus resoluciones”, añaden desde este colectivo.

En tercer lugar, “a pesar de una autorización por escrito, por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana desde hace tres meses para la adecuación de la planta superior de la escuela para reuniones asociativas, siendo la adecuación a cargo de la asociación, para la que supone una inversión de más de 1.500 euros, no nos autorizan el enganche de la luz. Que viene a ser lo mismo que negarse a que conservemos el edificio”, aseguran estos vecinos de Ozuela.

Según la asociación, desde la Concejalía se ha manifestado la “intención de llevarla al juzgado en caso de autorizarnos el enganche de la luz”.