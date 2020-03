La banda berciana The Morgans actúa este próximo domingo en el festival “Clavados”

Cartel anunciando la actuación de The Morgans en el festival Clavados el domingo 22 a las 19 horas. / The Morgans

Los festivales y actuaciones en streaming (en directo y a través de internet) no paran de proliferar durante los últimos días. Músicos tocando y emitiendo desde sus casas directamente a las nuestras, en directo y para olvidar por un rato las desventuras de la confinación.

El próximo domingo día 22 a las 19 horas, los fans de la banda berciana The Morgans están citados para disfrutar de un concierto de su vocalista, Miguel Rivas, integrado en el festival Clavados que organiza la revista Clavoardiendo. No contará con el resto del grupo sino que se tratará de una actuación de solamente voz y guitarra. Se podrá seguir en el perfil que la banda tiene en la red social Instagram y será el cierre para este peculiar festival en el que van a actuar 10 grupos.

Justo el día anterior a la actuación en el festival, el grupo en su conjunto presentará un nuevo tema, “Hérores en acción”, con letra en español, inspirado en la acción de los profesionales de la sanidad y el resto de sectores que estos días trabajan en primera línea por el bien de todos. El tema lo han compuesto entre todos y cada uno ha grabado su parte en su casa. Este míercoles se encontraban acabando las mezclas.

Habrá nuevo disco y será en castellano



El tema que lanzarán el sábado, dedicado a los sanitarios, será en castellano como lo será su próximo disco, que cabe esperar que pueda ver la luz de aquí en un año a lo sumo. La banda ponferradina The Morgans, exceptuando el tema del ascenso de la Ponferradina, suele componer sus canciones con letras en inglés. Para el vocalista y cara visible de la formación, Miguel Rivas, tras 8 años componiendo en inglés, ahora “buscan hacer cosas distintas”. También señala que la composición de las letras se ha vuelto una tarea más de todos mientras que antes era una algo que recaía sobre todo en Elías (su hermano), que es profesor y domina esta lengua.

Sobre el nuevo tema, nos puede contar que el viernes pasado al comenzar el confinamiento se puso a improvisar con la guitarra y empezaron a surgir los acordes de un tema. “Un poco por tontería y empezó a salir la letra”, nos dice. Al día siguiente, le mandó la demo (el boceto musical, por así decirlo) al resto de la banda, fueron pasándolo y poco a poco cada cual pulió su parte, incluidos los coros, desde su casa, para conseguir al final la pista que el sábado harán accesible al público. Será una canción compuesta en cuarentena y lanzada aprovechando la fiebre de los festivales de streaming.

En cuanto a la actuación del domingo, ha dicho que tocará las canciones de los dos discos, algunas versiones y, por supuesto, la canción nueva; puede, dice Miguel Rivas, que acepte peticiones… si es que se las sabe.

The Morgans son una banda berciana que tiene dos álbumes, The Island (2015) y Like a Queen (2018). El año pasado tocaron, entre otros, en el festival Planeta Sound en Ponferrada. También en 2019 compusieron “Hey, Deportiva”, la canción que acompañó a la SD Ponferradina en la fase de ascenso que llevó al equipo de la ciudad a 2ª división.