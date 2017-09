El jueves 21 de septiembre, a las 22:00 horas, tendrá lugar, en el Mesón As Calellas de Trabadelo, el concierto de la banda de power-pop The Mockers. La actuación se enmarca dentro de la gira Iberia 2017 que también llevará a The Mockers a Madrid, Barcelona, Gijón o Bilbao.

Robbie Rist y Seth Gordon son los fundadores de The Mockers que siguen en activo y que este jueves estarán en el Bierzo. Robbie Rist también ha formado parte de grupos como The Andersons y Waterboy, y es también conocido en su faceta de actor, habiendo participado en series como ‘La tribu de los Brady’. En el concierto del jueves, la actual formación de The Mockers revisará sus éxitos y ofrecerá las versiones de las canciones que les han marcado en su larga trayectoria.