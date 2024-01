La bembibrense Yolanda Navarro se lleva el concurso literario del Festival del Botillo

Su relato 'Ne me quitte pas' aborda el Síndrome de Down desde la perspectiva de dos hermanos gemelos de corta edad, un niño y una niña, mostrándonos las vivencias de ambos a lo largo de la vida

La bembibrense Yoli Navarro. / EBD

La bembibrense Yolanda Navarro González ha sido elegida ganadora del concurso literario del LI Festival Nacional de Exaltación del Botillo con el relato Ne me quitte pas.

Yolanda Navarro, nacida en Palencia en el año 1965, reside en Bembibre desde los cuatro años. Trabaja en el colegio Menéndez Pidal y tiene una destacada trayectoria en el ámbito cultural, especialmente en el teatro. En el año 2004 fue una de las fundadoras del grupo Benevivere Teatro, actualmente directora de la agrupación.

Su trayectoria literaria se centra en colaboraciones periódicas con la revista Lazúrtegui. Además, fue la ganadora del concurso literario en su convocatoria de 2021, el único acto que se mantuvo aquel año tras la suspensión del resto de actividades por la pandemia.

El relato Ne me quitte pas (traducido del francés “no me dejes”), aborda el Síndrome de Down desde la perspectiva de dos hermanos gemelos de corta edad, un niño y una niña, mostrándonos las vivencias de ambos a lo largo de la vida.

Navarro se ha presentado en seis ocasiones al concurso literario del Festival Nacional de Exaltación del Botillo.

Expresamente por su condición de vecina de Bembibre, la ganadora ha confirmado su participación en el acto del LI Festival Nacional de Exaltación del Botillo, que se celebrará el próximo 3 de febrero en el pabellón Manuel Marqués Patarita. El premio para el relato ganador es de 1.000 euros.

Este trabajo ya está disponible para su lectura en la página web del Festival del Botillo, en la sección “Ganadores del concurso literario”. Puedes leerlo haciendo clic aquí.