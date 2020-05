La berciana que peleó 48 días contra el coronavirus lucha ahora por la rehabilitación

Laura Martínez, en su casa de Matarrosa / EBD

La berciana Laura Martínez venció al coronavirus después de pasar 48 días ingresada en el Hospital Universitario de Ourense, 21 de ellos en la UCI. Ya de vuelta en casa de sus padres en Matarrosa, se ha encontrado con una nueva lucha, esta vez para acceder al tratamiento de rehabilitación diagnosticado en Galicia pero que, de momento, no podrá recibir en el Hospital El Bierzo, su centro de referencia.

“Primero me querían hacer la valoración por teléfono”, relata, “y tras negarme, aceptaron hacérmela presencial este lunes”. Pero nada ha cambiado y la intención de los médicos es que realice los ejercicios en casa sin la asistencia de un profesional: “Se pasan la pelota de unos a otros y me dicen que lo tiene que aprobar la Gerencia. Ya he puesto una reclamación exponiendo el caso, pero en Atención al Paciente me han dicho que pueden tardar en contestar hasta 30 días”.

Demasiado tiempo de espera para Laura, que confiesa que apenas puede recorrer unos metros sin fatigarse debido tanto a las secuelas del covid-19 como a su prolongada estancia en el hospital: “No se puedo uno imaginar lo que se pierde hasta que lo ves. El médico me ha dicho que puedo tardar hasta seis meses en recuperar mi estado anterior”.

Ante esta situación, Martínez ha encontrado el apoyo de su empresa, Huaris Call Center, ubicada en Bembibre: “Desde que me diagnosticaron covid-19 mi jefe ha estado pendiente de mi estado e incluso me dieron la baja por accidente laboral en vez de por enfermedad común. Ahora se ha puesto en marcha, con el Comité de Salud y Seguridad, para que me hagan la rehabilitación en el Hospital de la Reina“, aunque hasta la fecha tampoco ha recibido respuesta.