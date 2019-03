La berciana Soraya Mayo presenta su dimisión como secretaria general de ATA tras su salto a la política con Ciudadanos

Albert Rivera y Soraya Mayo presentaron las iniciativas de Cs para mujeres autónomas e igualdad laboral este jueves en Madrid. / J. Lázaro

La hasta ahora secretaria general de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la berciana Soraya Mayo, presentó este jueves su dimisión después de su salto a la política de la mano de Ciudadanos (Cs), ya que será la candidata por Valladolid al Congreso de los Diputados por la formación naranja para las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Durante la celebración de la Asamblea General de la organización, que tuvo lugar en Córdoba, el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, agradeció a Mayo los 15 años de dedicación a la Federación. No en vano, ostentaba ese cargo desde 2009. “Gracias por tu trabajo, por tu implicación y por tus ganas. No podemos más que desearte lo mejor aunque sabemos que es también una suerte para los autónomos que estés en el Congreso de los Diputados. Contigo allí se escucharán altas y claras nuestras reivindicaciones que tantos años has defendido”, apuntó. Además, recordó le recordó que “ésta siempre será tu casa”.

Por su parte, Soraya Mayo reconoció que ha sido un “honor” y un “privilegio” servir a los autónomos y trabajar al lado de Lorenzo Amor. “Dejo mi cargo para seguir trabajando en Ciudadanos”, subrayó.