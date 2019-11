La biblioteca municipal de Ponferrada, sin calefacción a 5 de noviembre

Casa de la Cultura y biblioteca municipal de Ponferrada. / QUINITO

La biblioteca municipal de Ponferrada está sin servicio de calefacción a 5 de noviembre. Varios usuarios se quejaron este lunes en Twitter de que los radiadores del edificio público estaban fríos “otra semana más”. El Bierzo Digital preguntó al alcalde, Olegario Ramón, este lunes cuáles eran las razones, que reconoció desconocer. No obstante, se comprometió a preguntar “inmediatamente” al concejal de Mantenimiento, Manuel de la Fuente, por el asunto.

Veinticuatro horas después, el edil asume que la calefacción en la biblioteca no se ha puesto en marcha todavía porque “no funcionaba”, lo que ha propiciado la necesidad de “cambiarla por otra”. “Nos hemos encontrado que en 20 años no se ha hecho mantenimiento de ningún tipo. Entre agosto y septiembre se llevaron a cabo actuaciones urgentes pero entonces nos encontramos con otro problema más serio y es que no había dinero para pagar una calefacción nueva ni consignación presupuestaria”, critica.

El Ayuntamiento solicitó entonces a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) que acometiese el cambio de caldera con cargo a la partida de ahorro energético y ésta a su vez subcontrató el trabajo a la empresa Intragas. “Esa empresa tenía que haber hecho el acople de la caldera nueva al circuito de calefacción y la puesta en marcha este lunes pero no apareció nadie, supuestamente por falta de personal”, continúa el responsable municipal del área de Mantenimiento.

Este jueves está previsto que se solventen todos los problemas y el servicio empiece a funcionar. “El enganche a la red de calor todavía tardará bastante tiempo pero la biblioteca tendrá calefacción”, sentenció de la Fuente.