La cafetería Co-Co de Samuel Naveira cierra: “la salud debe estar por encima de todo”

La cafetería CoCo, que se ubica en frente del Castillo de Ponferrada, cierra sus puertas tras cuatro meses desde su apertura. El chef Samuel Naveira, responsable del restaurante con estrella Michelin Mu-Na y del Co-Do en la calle del Reloj, inauguró el pasado 14 de marzo su proyecto: Co-Co que se centraba en desayunos.

El propio Naveira reconocía en aquel momento que “es un nuevo embolao. Co-Co es el nuevo miembro de la familia para dar desayunos con el sello que nos caracteriza de hacer las cosas lo mejor que sabemos, con producto de calidad y mucho cariño”. Sin embargo, el berciano se ha visto obligado a echar el cierre de este negocio alegando que “la salud siempre debe estar por encima de todo y ahora cuidarme es mi prioridad, es por eso que he decidido cerrar CO-CO para centrarme en mí”.

Naveira ha asegurado a través de las redes sociales de esta cafetería que “en la vida hay que tomar decisiones y hoy toca tomar una de las difíciles, me despido de vosotros en este proyecto, pero no sin antes daros las gracias a todos los que habéis sido parte de esta aventura, un proyecto que nació de la ilusión, de esas ganas de daros lo mejor de mí, un proyecto que ha cumplido las expectativas con creces y del que me siento más que orgulloso, me entristece tener que renunciar a todo el esfuerzo que he empleado en darle vida”