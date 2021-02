La cascada de Lumajo exhibe su vigor en La 1 de Televisión Española

El comarcas de Laciana atesora una plétora de tesoros en sus montañas y valles. Tras décadas siendo el negro interior de sus verdes paisajes el combustible del desarrollo industrial de toda la provincia de León y de España, tras la desindusrrialización empieza a realzarse el valor turístico para senderistas y montañeros que tienen sus caminos y sendas.

No ha pasado esto inadvertido a los reporteros del programa España Directo, en la primera cadena de Radio Televisión Española, La 1. En una reciente emisión, esta emisión, producida para RTVE por la empresa privada “El Torreón del Sol”, ha dado a conocer la cascada de Lumajo, una estruendosa caída de agua de más 30 metros de alto que la voz en off que acompaña el reportaje no pudo sino calificar como “el clamor de la montaña”.

Esta estampa que regala el deshielo del río Almuzarra es bien conocida por visitantes bercianos y locales lacianiegos. Ahora, su descomunal belleza ha podido ser descubierta en toda España.