La CHMS aclara que el Plan Hidrológico 2021-2027 no prohíbe la plantación de choperas en el Bierzo

Imagen de un bosque de chopos en el Bierzo. / C. Sánchez

El nuevo Plan Hidrológico 2021-2027 no prohíbe la plantación de choperas ya que, entre otras cuestiones, todavía ni ha sido aprobado ni puesto en consulta pública su parte normativa. Así lo señaló el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, para salir al paso de la moción presentada por el PP de la Diputación de León, que reclamaba dejar sin efecto una medida que afectaría a tramos de ríos del Bierzo Bajo como el Sil, Cúa, Burbia o Selmo.

En un comunicado, se añade que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, competente en materia forestal y medio ambiente, no certifica que el chopo no es una especie alóctona “limitándose a decir que el chopo no es una especie exótica invasora y está naturalizada”.

“Estamos en disposición de afirmar que será el actual Gobierno de España quién solucionará el problema suscitado con estas plantaciones allá donde sea posible plantarlas” añade Quiroga.