La Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de las Angustias de Cacabelos apuesta por las mujeres y el relevo generacional

Presentación de la programación de la Semana Santa de Cacabelos. / QUINITO

La Cofradía del Santo Cristo de la Plaza y Virgen de las Angustias de Cacabelos apuesta en este año de cambios por hacer “un guiño” a las mujeres y al relevo generacional. El párroco Jesús Álvarez agradeció este jueves al antiguo Mayordomo de la cofradía Adolfo Canedo su dedicación durante los últimos 18 años y presentó a la primera mujer en ocupar ese puesto dentro de la organización religiosa Reyes García Lombardía. “Las cofradías en un tanto por ciento muy elevado están formadas por mujeres y me parece anacrónico que en cofradías mixtas no haya prácticamente ninguna Mayordoma. Esta cofradía tiene más de 1.000 cofrades y más de la mitad son mujeres. No sería lo mismo sin su colaboración y entusiasmo”, subrayó.

El encargado de dar el pregón será David Díaz, “joven, cofrade e investigador”, resaltó Alvarez. Es el hijo del primer Mayordomo de la cofradía cacabelense, profesor en la Universidad de Salamanca, “y estoy segudo de que va a hacer un pregón muy interesante, desde el corazón y la experiencia de alguien que ha estado debajo de un paso”.

En los últimos meses la cofradía y la parroquian se han estado preparando para la Semana Santa 2019 y han realizado cuatro actuaciones de consolidación del patrimonio religioso: la reparación de San Antonio de Padua, las de San José y San Rafael y la vestimenta de la imagen de San Juanin.

Como novedades dentro de la programación pasional, los niños tendrán un papel fundamental en la procesión de Domingo de Ramos. “He conseguido en Italia un paso de la Borriquilla. Va a ser muy bonito que delante del gran paso de la Borriquilla vayan los niños de la primera Comunión con el paso infantil de la Borriquilla y otros pasos. Hay que dar relevo a las nuevas generaciones”, aseveró. El resto del programa sigue siendo el mismo aunque esperan que este año la procesión del Viernes Santo pueda contar con ‘romanos’ de la asociación de Ludus Bergidum Flavium para representar la muerte de Cristo, y no se lo impida el tiempo como la pasada Semana Santa.

El párroco quiso agradecer también a las asociaciones, empresas y particulares que ayudan a que la Pasión cacabelense crezca cada año, en especial al fotógrafo de El Bierzo Digital, Quinito Pérez, por la cesión de las imágenes de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias, de hace exactamente un año, que ilustran el cartel de la Semana Santa y comletan el programa con la efeméride.