La colisión de un camión con gasolina y otro con mercancías peligrosas precedió al accidente con siete heridos en Torre del Bierzo

La colisión entre una furgoneta y un vehículo que este viernes se registró en el km 357 de la A-6 a su paso por Torre del Bierzo y que se saldó con siete heridos tuvo como precedente otro accidente, a dos kilómetros, una colisión por alcance entre un camión que transportaba mercancías peligrosas y otro cargado de gasolina y gasoil, en el km 355, también en el término municipal de Torre aunque algunas fuentes lo situaban inicialmente en Villagatón. De este suceso no se ha tenido noticia oficial hasta este viernes -cuando ha sido confirmado por los Bomberos de Ponferrada a este medio- al no haber resultado heridos los camioneros, pues el 112, de donde obtienen la información los medios de comunicación, detalla las labores del Sacyl pero solo ofrece datos generales de los accidentes sin entrar al detalle.

Así la retención originada por el choque de los camiones pudo provocar o contribuir al segundo accidente, que dejó siete personas heridas. No obstante, el primer accidente entre los dos camiones pudo haber provocado una catástrofe pues las mercancías peligrosas de uno de los camiones,en concreto bidones, llegaron a verterse a la calzada lo que sin embargo no ocurrió con el combustible, gasolina y gasoil, del otro camión. Los bomberos de Ponferrada, con nivel de Protección 2 tuvieron que retirar los bidones, confirmar su grado de toxicidad y asegurarse que no había habido vertido de materiales inflamables. Esta fue la razón por la que la autovía estuvo cortada desde las 18 horas hasta las 23,00.