La comisión deontológica del Colegio de Burgos achaca a los médicos un "exceso de muertes en soledad" durante la pandemia

Una carta que, por orden de su comisión deontológica, ha enviado el Colegio de Médicos de Burgos a sus colegiados ha desatado la polémica. El motivo es que desde ese organismo se achaca a los propios sanitarios un "exceso de muertes en soledad durante la pandemia" y les reprocha "conductas inflexibles e inclementes, muy cuestionables deontológicamente", sobre todo "en el aspecto humano de la asistencia".

En el escrito, aseguran que a raíz de la pandemia se han recibido en esa institución "más quejas de las deseables en relación con el fallecimiento en soledad de los pacientes", recoge el periódico digital BurgosNoticias.

"Esta comisión deontológica, considera que la falta de acompañamiento del paciente en las fases finales de su vida, se debería haber evitado mediante una actitud más comprensible y deontológica (humana) por parte de las Instituciones Sanitarias y sus profesionales y de acuerdo a los protocolos establecidos para la epidemia de Covid", indica el documento.

"Excesivo rigor"

Pero, además, desde la comisión se considera que "el excesivo rigor por parte del personal sanitario en la interpretación de las diferentes normas elaboradas por cada institución", ha dado lugar a lo que "se puede considerar un exceso de muertes en soledad y consecuentemente un importante sufrimiento a sus familiares".

Han sido "las diferentes normas y procedimientos a seguir, elaboradas por las instituciones sanitarias", prosigue la comunicación interna, las que han permitido "por parte de los profesionales sanitarios conductas inflexibles e inclementes, muy cuestionables deontológicamente, fundamentalmente en el aspecto humano de la asistencia".

"No todo vale bajo la disculpa del Covid", ha sentenciado la comisión, que ha reprochado también que "la excusa de la norma y/o el excesivo rigor en su interpretación", no debe apartar a los facultativos de cumplir con "los fines de la Medicina", como es "el alivio y cuidado de los que no pueden ser curados y velar por una muerte en paz y no en soledad".

Al margen de lo anterior, que ha levantado polémica entre los propios sanitarios, la comisión ha querido 'recordar' también a los colegiados que que "los enfermos también existen los fines de semana y festivos". "Y en periodos con muchos días festivos (Navidades, Semana Santa, etc.) es lógico que se produzca un sentimiento de abandono, tanto del paciente como de sus familiares, si no se pasa visita médica diaria o al menos cada 48 horas", concluye el documento.