La Comisión Europea financiará con 30.000 euros un proyecto de la ULE contra el racismo y la xenofobia

La Comisión Europea, en el marco del programa Jean Monnet, financiará con 30.000 euros el proyecto de la Universidad de León ‘Construcción de una Europa inclusiva y democrática a través del diálogo intercultural frente al auge del neofascismo y la xenofobia’, que se desarrollará entre los años 2020, 2021 y 2022, mediante talleres formativos.

En concreto, el proyecto de la ULE contempla la realización de diez talleres cada año de cinco horas de duración, en los que se empleará la metodología de ‘Flipped Clasroom’ o ‘Aula Invertida’, con lectura de textos guiados por el profesorado y presentación de trabajos sobre los temas tratados. Para todo ello, se empleará el Análisis Político del Discurso y cada taller concluirá con un debate común participativo, utilizando la técnica de discusión dialógica democrática, que servirá para extraer conclusiones y propuestas concretas de acción.

Los temas que centrarán el interés de los diez talleres son ‘Bases para una Europa Plural e Integradora’, ‘El auge del fascismo en Europa: claves para su comprensión I’, ‘El auge del fascismo en Europa: claves para su comprensión II’, ‘Fenómenos migratorios en Europa’, ‘Causas y consecuencias de la migración en Europa’, ‘De sociedades monoculturales a una sociedad multicultural’, ‘La información y la comunicación en la construcción de una Europa plural’, ‘El papel de la educación en la integración de una Europa multicultural’, ‘La igualdad y la educación ante la migración y el auge del fascismo en Europa’ y ‘Hacia una Europa plural, democrática y participativa: una construcción colectiva’.

En cuanto al profesorado que se encargará de impartir los talleres, coordinados por Enrique Díez Guitiérrez, participaránJuan Ramón Rodríguez Fernández y Luis Buendía de la ULE Spyros Themelis, de la School of Education de East Anglia University de Reino Unido, José María Díaz Nafría de Universidad a Distancia de Madrid, María Verdeja de la Universidad de Oviedo y Alfredo Saad Filho de la School of Economics, Department of International Development del King’s College de Reino Unido.