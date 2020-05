Medio Ambiente autoriza la caza de conejo y jabalí en la comarca tras la petición de la DO Bierzo

Viñas dañadas por una plaga de conejos hace dos años. / QUINITO

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León autorizó la caza de conejos y jabalíes en la comarca berciana tras la petición formulada en ese sentido el pasado 22 de abril por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Bierzo. El permiso está sujeto, no obstante, a la comprobación y evaluación por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de los daños causados por estas especies cinegéticas y es “un requisito previo imprescindible a la autorización del mismo”, señalaron fuentes de la DO.

Al respecto, cabe recordar que el Consejo Regulador solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la autorización de la caza de estas dos especies para poner freno a la “creciente superpoblación” que está dañando los brotes de los viñedos y que, debido al confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, se están reproduciendo “de forma alarmante”. Según los responsables de la DO berciana, si se considera que las actividades que forman parte de la cadena de abastecimiento del mercado son esenciales, y por tanto no son objeto del confinamiento, es “necesario y lógico” proteger los cultivos de la amenaza que representa la plaga de conejos.

En su solicitud, los representantes de la entidad también reclamaron a la Junta y a la Diputación de León la activación del protocolo de limpieza anual para el control de estas especies cinegéticas, que contempla el desbroce de cunetas de las carreteras.

Requisitos para las batidas

La Consejería de Medio Ambiente habilitó una dirección web para que los titulares del aprovechamiento, si es coto de caza, o los titulares de los terrenos, si es vedado, puedan solicitar el permiso correspondiente. La autorización se remitirá mediante firma electrónica. Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente ha informado al Consejo Regulador de que la caza de conejo podrá realizarse de únicamente forma individual y sólo por dos personas si es en la modalidad colectiva con hurón.

Además, según advirtió la Consejería, el control poblacional se deberá llevar a cabo con personas de las localidades en las que se encuentres las parcelas “con daños comprobados” para evitar desplazamientos entre localidades que podría ocasionar riesgo de contagios por el Covid-19.