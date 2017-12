La crisis económica se llevó por delante decenas de empresas en el Bierzo, dejando en paro a miles de personas en la comarca. Un puñado de ellos demuestran que es posible emprender en el sector agroalimentario y vivir de ello, sin hacerse rico. Este lunes han puesto como ejemplo sus experiencias en la I Jornada de Profesionalización del sector agrario que organizan el Banco de Tierras del Bierzo, la Asociación Berciana de Agricultores y el Consejo Comarcal del Bierzo en la sede de los Consejos Reguladores, en Carracedelo.

José Manuel González se quedó en el paro, “con una edad complicada”, después de que su empresa echase el cierre y decidió retomar las labores agrícolas que había desempeñado hacía años. “Yo he puesto en marcha unos invernaderos. Me faltaban los terrenos, surgió el Banco de Tierras, acudí a ellos y los monté. Actualmente es a lo que me dedico con una rentabilidad buena. No me hago millonario pero tengo un salario, una dedicación y unas satisfacciones personales que sino no las ibas a tener”, cuenta orgulloso. Cultiva hortaliza de interior y de exterior, “pongo desde lechuga, tomate, berenjena, patata, pimiento, de todo lo que vaya saliendo”, y vende en el mercado local porque le quitan los productos de las manos. “Tenemos un problema muy grande en esta zona, no tenemos producto ni gente suficiente. Calidad la que quieras pero la cantidad es limitada. Producimos hasta donde nos llega nuestro trabajo. Es una pena ver la cantidad de fincas abandonadas que hay y la gente en casa”, critica.

El objetivo de la jornada es conseguir incorporar jóvenes y/o nuevos agricultores al sector agroalimentario de la comarca con charlas que les sirvan como ejemplo de que se puede salir adelante. “Cómo pueden iniciar y mejorar sus plantaciones” son las dos preguntas que tratarán de despejar los ponentes de la jornada. “Este año hemos vivido un año muy complicado en el que hemos aprendido cosas importantes en mejoras de explotaciones, incorporar medidas antiheladas para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo… Y estamos trabajando en el tema de los seguros con la Junta de Castilla y León. A lo mejor por una cuestión de tiempo las posibles mejoras en seguros no entrarán en curso en 2018 pero queremos mejorar las condiciones para acceder a ellos y que tengan las coberturas que creemos que son adecuadas para la zona en la que estamos”, aseguró el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, Ángel Gallego.

La jornada formativa, a la que han acudido decenas de participantes, era de carácter público y gratuito. “Tenemos que seguir trabajando. No podemos pararnos por un mal año con heladas o malas producciones. El Bierzo es muy rico y solemos tener un clima que permite muchos cultivos. Todo el desarrollo de la comarca tiene que pasar por el sector agroalimentario como pilar básico. Es un sector pujante que está demostrando mucho y hay que apoyarlo desde las instituciones y la ciudadanía”, concluyó la presidenta del Banco de Tierras del Bierzo, Beatriz Anievas.