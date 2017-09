La defensa del medio rural y las peticiones de “subirse al carro de la modernidad” así como de contar con igualdad de oportunidades en los pueblos que en las ciudades fueron el eje vertebrador del discurso del alcalde de Vega de Espinareda, Santiago Rodríguez. “Somos un municipio rural, minero y orgulloso por ello” comenzaba el alcalde socialista ante las miles de personas que acudieron a la misa y procesión de la patrona del Bierzo.

“Nuestro mejor patrimonio es el carácter de nuestra gente. Patrona, hoy queremos agasajaros con lo mejor que tenemos y te solicitamos intervención divina. También protección especial para el medio rural que se va despoblando. Cada vez somos menos en los pueblos de la comarca y más viejos. Las fuerzas flaquean. El futuro es incierto con grandes nubarrones negros como las minas que han cerrado en nuestra tierra. Solicito dignas comunicaciones entre pueblos y que nos subamos al carro de la modernidad para que nuevas industrias se afinquen aquí, creen puestos de trabajo y nuestros jóvenes no tengan que emigrar por un sueldo mísero a otros puntos de la comunidad, el país o Europa”, pedía el regidor.

La minería y la preocupación por la continuidad de las centrales térmicas y, en definitiva, por el futuro económico de la comarca del Bierzo, fueron también parte de las reivindicaciones de los representantes de las distintas administraciones que se dieron cita en la celebración del Día del Bierzo y festividad de la Virgen de la Encina. A pesar de la preocupación ningún representante político ocultó su esperanza en que el esfuerzo de estos últimos años empiece a “dar sus frutos” y se pueda recuperar “ese Bierzo bullicioso, alegre y con vida”, que reclamó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Durante los últimos años se han venido repitiendo en el Bierzo las mismas “palabras de pesimismo”: “problemas, dificultades y necesidades de mejorar”, por eso la alcaldesa de Ponferrada ha querido pedir una vez más “optimismo” para salir de esta situación de la que asegura “estamos saliendo”.

Vega de Espinareda ofreció a la morenica “sabrosos tomates y pimientos, higos dulces, conservas, uvas, castañas y pizarra de nuestras canteras” y se llevó un cuadro de la imagen de la Virgen como obsequio del obispo de Astorga, que ofició el acto religioso, Juan Antonio Menéndez. La autoridad eclesiástica también mencionó en su homilía la despoblación rural, que le ha obligado a tomar la determinación de reordenar las parroquias por la “descristianización de los jóvenes” y el bajo número de fieles. “Hay parroquias que se mueren. Tenemos que crear un grupo de personas realmente interesado en la palabra de Dios. en mi visita pastoral al Bierzo he visto la despoblación y el envejecimiento de los pueblos. En 2 ó 3 décadas auguro que la comarca tendrá la mitad de población que en la actualidad por eso pido a las familias que sean responsables y traigan hijos al mundo y a la sociedad que los dote de trabajo digno para que no se tengan que ir. Sé que será difícil este cambio de mentalidad pero no imposible”, pronunció.

El acto litúrgico y político discurrió con la solemnidad que le es propio, únicamente interrumpida por un grupo de manifestantes. Una decena de los encerrados en el Hospital El Bierzo cambiaron las instalaciones del centro médico berciano para hacerse notar y oír en los silencios de la misa de La Encina. La Policía Municipal tuvo que intervenir en un momento dado para prevenir disturbios en la plaza pero eso no acabó con el ambiente festivo.