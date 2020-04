La Delegación del Gobierno advierte sobre posibles fraudes en el estudio de seroprevalencia

Test rápidos de coronavirus en Atención Primaria / Concha Ortega

Castilla y León comienza este jueves su participación en el estudio nacional de seroprevalencia de la covid-19, que en la provincia de León recogerá 1.320 muestras a partir de pruebas en 300 familias. Desde la Delegación de Gobierno advierten de que, en todos los casos, los ciudadanos seleccionados serán contactados previamente por teléfono para conocer su predisposición a participar en el estudio y, si dan su consentimiento, facilitarles cita en su centro de salud de referencia o concertar una a domicilio en el caso de personas con movilidad reducida.

De este modo, avisan sobre posibles fraudes, especialmente a la población de más edad, a las que instan a desconfiar de cualquier persona que les aborde con este fin sin haber recibido ninguna comunicación previa. En caso de recibir una visita o llamada no oficial o que no pueda identificarse con claridad, recomiendan ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del 112. Del mismo modo, piden que no se facilite el acceso a su domicilio a nadie si no se ha concertado una visita a través de las vías oficiales.

Además, recuerdan que este estudio no supone coste alguno para las personas participantes, por lo que en ningún caso se deben hacer pagos o facilitar datos de tarjetas o cuentas bancarias.