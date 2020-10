La Deportiva comunica el positivo por COVID-19 de Moussa

La Ponferradina informó este miércoles del positivo por COVID-19 de Moussa, que permanece aislado y sin síntomas en su domicilio, después de las pruebas PCR realizadas a los integrantes del club el pasado lunes siguiendo los protocolos de LaLiga.

El resto de componentes de la plantilla y personal dieron negativo tanto en las PCR realizadas el lunes como en las de antígenos que se hicieron el martes. También recibieron resultados negativos en las pruebas PCR que se llevaron a cabo el martes antes de viajar este miércoles a Barcelona para medirse al Espanyol.

Desde el club desean una pronta recuperación al jugador afectado, que permanecerá aislado como mandan los protocolos.

Por su parte, Alex Pascanu, que permaneció en cuarentena las últimas dos semanas tras dar positivo por COVID-19 durante su estancia con la selección sub-21 de Rumanía, ha dado negativo en la última prueba PCR que se le realizó y podrá estar a disposición de Bolo para el partido del domingo ante el Sabadell en El Toralín.

Ayer me confirmaron que he dado positivo en el test de Covid-19. No tengo ningún tipo de síntomas y me encuentro bien cumpliendo con el protocolo y permanecer aislado. Ahora toca trabajar desde casa para volver más fuerte que nunca.⚽️🔵⚪️⚽️ pic.twitter.com/ItjIrS76cV

— Moussa Sidibe (@Musitajr10) October 28, 2020