La Ponferradina empieza la temporada ganando 2-0 al Burgos

La Deportiva Ponferradina arrancó la liga en el grupo primero de Segunda B con victoria 2-0 ante el Burgos CF. Los bercianos realizaron un buen partido y consiguieron los tantos en la parte final del encuentro. En el 75 marcaba Dani Pinchín y el segundo lo marcaba de forma brillante el lateral izquierdo, Ríos Reina.

Jon Pérez Bolo presentó un once con algunas novedades respecto a lo esperado. En portería estuvo Gianfranco, en defensa apostó por Son, Ríos Reina, Jon García y Zabaco. En el centro del campo: Óscar Sielva, Dani Pinchín, Matthieu e Isi y en el ataque estuvo Pablo Espina como media punta y Yuri como delantero centro.

La Ponferradina salió con mucha intensidad y buscaba desde el primer minuto el gol. En el 6 buen contraataque de la Deportiva. Matthieu envió el balón a Dani Pichín, pero la defensa interceptó su pase definitivo para Yuri. Era el primer intento de los bercianos que querían hacerse con el domino. En el 18, llegó el primer lanzamiento del Burgos CF. El ex blanquiazul Héctor Figueroa disparó desde fuera del área y el balón se marchó desviado. Poco después, otra llegada peligrosa de los castellanos. Saque de esquina que cabeceó Undabarrena pero el esférico se marchó alto. En el 29 reaccionaron los bercianos y tuvieron doble ocasión. El primer lugar, Ríos Reina lanzó una falta lateral y Saizar tuvo que intervenir para despejar de puños. La jugada continuó y el central Zabaco envió un centro envenenado pero no encontró remate. Cuatro minutos después, Son la tuvo muy clara pero el disparo tras pase de Yuri lo consiguió despejar el portero Saizar. Los de Bolo no paraban y en el 35 tras centro de Son, Yuri tuvo un buen remate pero al final no estuvo fino. Con el empate 0-0 se alcanzó el descanso.

En la segunda parte siguió con mucha intensidad la Deportiva. Hubo que esperas hasta el 56 para ver la primera ocasión de los deportivistas en los segundos 45 minutos. Fue en un saque de esquina raso que tocó Dani Pinchín, pero la estuvo atento Saizar. Bolo realizó el primer cambio retirando del terreno de juego a Matthieu y dando entrada a Fran Carnicer. En el 61, otra para la Ponferradina que tuvo un zurdazo de Ríos Reina, pero el balón se fue fuera. Casi en el 70 llegó el segundo cambio de los blanquiazules. Entró Jorge García marchándose Isi. Fue en el 75 cuando la Deportiva no perdonó y se adelantó en el marcador por medio de Dani Pinchín. El interior derecho no se lo pensó y consiguió completar de forma brillante una jugada de equipo. El centro fue de Jorge García y las cosas se ponían muy bien para los de Bolo para encarar la recta final del partido. Poco después, en el minuto 81 llegaba el 2-0 tras un espectacular lanzamiento de falta lateral de Ríos Reina que se coló en la portería burgalesa. La Ponferradina era capaz de dejar el encuentro encaminado para poder sumar los primeros tres puntos de la temporada. El encuentro tuvo poca historia más y el 2-0 se mantuvo. De esta manera, triunfo en la primera jornada para Ponfe que empieza con buen pie la temporada 2018-19. El próximo domingo 19:00 horas partido en Helmántico ante Salmantino.

PONFERRADINA: Gianfranco, Son, Ríos Reina, Jon García, Zabaco, Óscar Sielva, Dani Pinchín, Matthieu (Fran Carnicer min.52), Pablo Espina (Saúl Crespo min.81), Yuri, Isi (Jorge García min.68). Entrenador-Jon Pérez Bolo.

BURGOS CF: Mikel Saizar, Aldaur, Kevin, Julio Rico, Undabarrena, Borda, Goti, Jagoba (Jaso min.86), Héctor Figueroa, Machuca (Iker Fernández min.81), Madrazo (Elliot Gómez min.81). Entrenador- José Manuel Mateo.

ÁRBITRO: Rubén Eiriz Mata (Gallego). Asistido por Abraham Pérez Dapia y Alexandre Represas Rodríguez. Vieron tarjetas amarillas: Undabarrena, Aldalur, Saúl Crespo.

GOLES: 1-0 min.75 Dani Pinchín, 2-0 min. 81 Ríos Reina.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo primero de la Segunda B y disputado en el Estadio El Toralín de Ponferrada. Gran ambiente en las gradas (4.290 espectadores).

