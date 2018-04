La Ponferradina gana 3-4 en un encuentro loco ante el Adarve

La Deportiva Ponferradina sumó en tierras madrileñas tres importantes puntos. En el campo Vicente del Bosque, en el barrio del Pilar de Madrid hubo de todo pero al final el triunfo se decantó para los bercianos. Se pusieron 0-2 pero se relajaron y el Adarve se puso por delante, pero la recta final de los deportivistas fue espectacular para acabar ganado en el minuto 93 con tanto del brasileño, Yuri que volvió a ser el mejor y que se coloca como pichichi del grupo. El delantero ya había marcado otro gol con anterioridad, en concreto el segundo.

Carlos Terrazas sólo realizó un cambio respecto al once presentado el pasado fin de semana. Dio entrada en el interior izquierdo a Isi dejando a Iago Díaz en el banquillo. En defensa, volvió a estar Ríos Reina como ha ocurrido en estas últimas semanas.

El partido empezó con mucha igualdad. Mucho respeto entre los dos equipos y pocos acercamientos a ambas áreas. En 12 llegó la primera opción de gol y fue para los locales. La tuvo Leo pero el esférico se fue desviado por poco. Respondió la Deportiva con un intento desde lejos del centrocampista, Juan Carlos Menudo pero detuvo sin problemas el guardameta del Adarve. Poco después en el 17, se le fue a Guille Donoso el balón al lateral de la red. También vio el blanquiazul, Saúl Crespo la primera tarjeta amarilla del encuentro.

Hubo que esperar a los últimos minutos de la primera parte para ver las mejores ocasiones. En el 43, tuvo que intervenir Mandaluniz tras buena opción de Héctor, con una clarísima ocasión pero el portero de la Ponfe estuvo enorme para evitar el tanto. Respondieron los de Carlos Terrazas un minuto después, consiguiendo el 0-1 en el marcador. Disparo seco de Sergio Cidoncha que se coló de forma magistral en la portería de los madrileños. Con este 0-1 se llegó al descanso.

El choque en la segunda parte se convirtió en una locura. Sólo empezar, pena máxima a favor de los bercianos y expulsión por doble amarilla de More. Yuri en el minuto 51 no falló y puso el 0-2. El Adarve reaccionó muy bien y los blanquiazules se relajaron demasiado. El equipo local fue capaz de darle la vuelta al marcador en apenas diez minutos. En el 58 y 59 empataban el partido los madrileños por medio de dos goles de Iván Mateo. El primero llegó tras un penalti señalado por el colegiado gallego, Óscar Martínez Santos. En el 68 fue el ex jugador de la Deportiva, Gerardo Berodia el que consiguió el 3-2. La Ponfe espabiló de forma magistral. En el 71, Isi ponía la igualada pero no se conformaron y buscaron con intensidad el triunfo con claras ocasiones de gol. Grandes intervenciones, De las Heras ante las opciones disfrutadas por Andy, Cidoncha y Yuri. A la contra cerca del 90 tuvo que aparecer Mandaluniz para salvar de forma brillante. Ya en el descuento la suerte estuvo de lado de la Ponferradina, que fue capaz de marcar gracias a un gol de Yuri. Fue su segundo tanto en su cuenta particular de este domingo. Lo consiguió con un remate acrobático en el segundo palo. De esta manera con el 3-4 se alcanzó el final del choque. La Deportiva suma 42 puntos y se queda en mitad de la tabla. El objetivo de la permanencia está cada vez más cerca para los bercianos que jugarán el próximo domingo en El Toralín ante el Atlético de Madrid B.

ADARVE: De las Heras, Nicho, Garrido, Bernal, Juanma, More. Héctor, Darío (Iván Mateo min.55), Fran (Ángel min.81), Berodia, Leo. Entrenador-Víctor Cea.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Jon García, Saúl (Álvaro Moreno min.65), Menudo, Guille Donoso (Iago Díaz min.62), Andy, Cidoncha, Yuri, Isi. Entrenador-Carlos Terrazas.

ÁRBITRO: Óscar Martínez Santos (Gallego). Asistido por Alberto Blanco Méndez y Diego Otero Varela. Tarjetas amarillas para Saúl Crespo, Álvaro Moreno, Fran. Fue expulsado en el equipo local, More (min.50).

GOLES: 0-1 min.44 Cidoncha, 0-2 min.51 Yuri, de penalti, 1-2 min.58 Iván Mateo, de penalti, 2-2 min.59 Iván Mateo, 3-2 min.68 Berodia, 3-3 min.71 Isi, 3-4 min.93 Yuri.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Vicente del Bosque del barrio madrileño del Pilar y correspondiente a la jornada 32 del grupo primero de la Segunda División B.