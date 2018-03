La Ponferradina perdona pero saca un valioso empate ante el Pontevedra (2-2)

Pontevedra-Ponferradina. / Diario de Pontevedra

La Deportiva Ponferradina empató 2-2 ante el Pontevedra en un encuentro donde los deportivistas estuvieron mejor pero perdonaron demasiado. Los blanquiazules se adelantaron por dos veces pero los gallegos estuvieron muy listos para igualar finalmente el choque. El definitivo 2-2 llegó en el 84 tras un falló de marcaje de los deportivistas.

Carlos Terrazas presentó un once con sólo un variante respecto al del pasado fin de semana. Dio entrada en el interior izquierdo a Iago Díaz dejando en el banquillo a Isi.

La Ponferradina salió desde el principio con muchas ganas y dominado el partido. La primera ocasión clara para los bercianos llegó en el minuto 22. Casi marcó Yuri tras un disparo que despejó muy bien Edu Sousa. Diez minutos después lo intentó Iago Díaz pero su lanzamiento desde lejos se fue fuera por poco. Cinco minutos más tarde nueva opción de Yuri. En el 38 no falló el brasileño y adelantó en el marcador a los blanquiazules fue gracias a una asistencia muy buena desde la derecha de Guille Donoso. El Pontevedra reaccionó antes del descanso empatando el encuentro en el 43 con un tanto transformado por el lateral izquierdo de los gallegos, David Castro. Con 1-1 se alcanzó el descanso del choque.

En el inicio del segundo periodo tuvieron Marcos y Kevin dos acercamientos para el Pontevedra pero se fueron por poco ambas ocasiones. En el 56 la Ponferradina consiguió ponerse otra vez por delante en el electrónico. El autor del tanto Sergio Cidoncha que no se lo pensó para batir la portería morada y poner el 2-1. Poco después Yuri estuvo a punto de marcar el tercero pero no estuvo fino el delantero de los blanquiazules. También la tuvo muy clara en el 71 Juan Carlos Menudo pero al final los Terrazas perdonaron y en la recta final del encuentro los gallegos pusieron la igualada con un gol de Darío Flórez a falta de seis minutos para el 90. No estuvo bien la Deportiva en el marcaje y estuvo más rápido y listo el central del Pontevedra. Aún la tuvo muy clara la Ponfe por medio de Guille Donoso pero apareció, Edu Sousa, realizando un paradón. Al final 2-2 y reparto de puntos. De esta manera los bercianos suman 36 puntos y siguen en la decimotercera posición de la clasificación. El próximo viernes nueva jornada con partido en El Toralín ante la Segoviana, otro rival que está en la zona de descenso. Será a las 20:00 horas.

PONTEVEDRA: Edu Sousa, Marcos Álvarez, David Castro, Darío Flórez, Alex Fdez, Jesús Barbeito, Lezcano (Añon min. 60), Kevín (Prosi min.66), Eder, Jorge Hernández (Mouriño min.74), Alex González. Entrenador-Luismi.

PONFERRADINA: Mandaluniz, Fernando Román, Ríos Reina, Jon García, Saúl, Menudo (Matthieu min.79), Guille Donoso, Andy, Cidoncha, Yuri, Iago Díaz (Isi min.85). Entrenador-Carlos Terrazas.

ÁRBITRO: Roberto Carralero Calvo (madrileño). Auxiliado por Antonio García y García González. Tarjetas amarillas a Marcos, Menudo, Jorge Hernández.

GOLES: 0-1 min.38 Yuri, 1-1 min.43 David Castro, 1-2 min.56 Cidoncha, 2-2 min.84 Darío Flórez.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Estadio Pasarón de Pontevedra y correspondiente a la jornada 30ª de liga en el Grupo Primero de la Segunda División B.