Los jugadores de la Deportiva celebran el gol de Dani Ojeda que abría el marcador. / QUINITO

La Ponferradina se clasificó este miércoles para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde le espera un equipo de Primera División, después de ganar en la prórroga a un correoso Ibiza que vendió cara su eliminación. Dani Ojeda y Miki Vlillar dejaron el marcador en empate al final de los noventa minutos y Dani Romera decidió la eliminatoria en los primeros instantes del tiempo extra (2-1).

La primera parte fue acorde con el frío imperante en Ponferrada en esta noche copera. A los dos equipos les costó coger el ritmo, si bien la Deportiva llegó más y con más claridad al área del Ibiza, pero como esto es fútbol y no boxeo, lo que cuenta son los goles y no los golpes, y de eso no hubo en la primera mitad.

A pesar de lo dicho, la primera ocasión clara fue para los ibicencos, en un balón suelto en la frontal que Grima remató demasiado alto. Paul Antón respondió con un disparo lejano e igualmente desviado, mientras que Saverio lo intentó desde el pico del área después de caracolear ante tres defensas, pero Álex Domínguez le adivinó las intenciones. El meta visitante tuvo que tirar de reflejos poco después para sacar a córner un despeje de Goldar que amenazaba con colarse en su propia portería.

En la recta final del primer tiempo Bogusz logró finalizar una jugada para el Ibiza, al que hasta ese momento se le bajaba la persiana cada vez que llegaba a la frontal, pero esta vez fue Sergi Puig el que sacó una mano salvadora junto a la cepa del poste para dejar la eliminatoria igualada cuando el árbitro señaló el camino de los vestuarios.

Tras el descanso la Ponferradina salió con más brío y Edu Espiau estuvo a punto de marcar en el primer minuto tras recibir un pase largo de Paul Anton, pero cruzó demasiado ante Domínguez. El que no perdonó en la siguiente jugada fue Dani Ojeda, que recibió de Cristian en la frontal y ajustó el punto de mira para poner el balón en la escuadra y el 1-0 en el marcador.

El Ibiza reaccionó dando un paso adelante y llegando con peligro por las bandas. Goldar obligó a intervenir a Sergi tras un buen remate a centro de Bogusz y, en el minuto 68, llegaría el tanto del empate. Escobar centró desde la izquierda y Sergi Puig tocó el balón, que golpeó en el larguero y cayó sobre la línea de gol a los pies de Miki Villar, que sólo tuvo que empujarlo al interior de la portería. El gol envalentonó a los baleares, que a punto estuvieron de marcar el segundo tres minutos después, pero Sergi volvió a frustrar el remate de Goldar.

Bolo tiró de Agus Medina y Erik Morán para intentar recuperar el mando del partido, ahora en manos del Ibiza, y la Deportiva pegó un arreón en busca de un gol que tuvo en sus botas Dani Romera, pero disparó fuera tras recoger un balón suelto a la salida de un córner y el partido se dirigió irremisiblemente a la prórroga.

Romera resuelve en el tiempo extra

Nada más empezar el tiempo extra, el almeriense tuvo ocasión de redimirse. Agus Medina recogió el balón en el lateral del área ibicenca y ganó la línea de fondo para poner el pase de la muerte, que Dani Romera recogió gustoso para, ahora sí, marcar el 2-1. El propio Agus Medina pudo sentenciar al minuto siguiente, pero el larguero repelió su disparo y dio una vida extra al Ibiza.

El equipo balear se volcó al ataque y pidió penalti en una acción de Saúl sobre Castel en el área berciana, pero ahí se quedó todo su peligro ante una Deportiva que defendió el resultado e incluso pudo ampliarlo. Ahora los blanquiazules esperan un rival de Primera que visitará Ponferrada la noche de Reyes. El mejor regalo para comenzar el año del centenario.

PONFERRADINA (2): Sergi Puig; Paris Adot, Amo, Copete (Saúl, 56’), Pujol (Becerra, 91’); Paul Anton (Erik Morán, 76’), Cristian; Dani Ojeda (Iván Rodríguez, 68’), Zalazar, Saverio (Agus Medina, 76’); y Edu Espiau (Dani Romera, 76’).

IBIZA (1): Álex Domínguez; Fran Grima, Goldar, Ibiza, Escobar; Miki Villar, Appin (Ekain, 57’), Diop (Manu Molina, 86’), Bogusz (Javi Lara, 86’); Herrera (Davo, 72’) y Guerrero (Castel, 72’).

GOLES: 1-0, min 48: Dani Ojeda; 1-1, min 68: Miki Villar; 2-1, min 93: Dani Romera.

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego).

INCIDENCIAS: El Toralín. 3.992 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por la muerte de Marian Alonso Herrera, madre de Jon Pérez Bolo, roto por un sentido aplauso del público asistente.