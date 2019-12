La Deportiva se centra en la Copa

Jon Pérez Bolo / QUINITO

La Deportiva termina el año 2019 con un doble compromiso esta semana. El jueves, el equipo berciano se medirá a la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Ibiza y el domingo pondrá fin a la primera vuelta de la competición liguera enfrentándose al Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Por eso, la expedición blanquiazul parte en la tarde del martes y no volverá a Ponferrada hasta después de las vacaciones navideñas, el 30 de diciembre.





El técnico deportivista, Jon Pérez Bolo, habló antes de comenzar el viaje sobre la eliminatoria copera del jueves: “Ellos son fuertes en casa, con movimientos muy automatizados. Es un equipo peligroso y muy vertical, tendremos que hacer un buen partido, porque nos van a poner las cosas difíciles. Aunque sea un recién ascendido, están haciendo las cosas muy bien y querrán seguir adelante en la Copa”.

Bolo no puso pegas a la superficie de hierba artificial que se van a encontrar en Ibiza, recordando que “las normas están para cumplirlas, y si vamos a jugar allí será porque cumple todos los requisitos. No vamos a poner pegas ni excusas, vamos a ir a jugar y a intentar ganar”.

En cuanto al equipo que pueda presentar la Ponferradina, el entrenador reconoció que “teníamos un plan y podría variar por las sanciones de Isi y Larrea”, si bien el primero arrastra molestias desde hace unas semanas. En cualquier caso, “van a jugar futbolistas que no están teniendo oportunidades, pero no es un examen, sé que lo van a hacer bien. No creo que suponga una presión extra para ellos, pero sí querrán demostrarme que se merecen jugar más”.