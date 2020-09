La Deportiva se reencuentra con sus fantasmas

Los jugadores de la Deportiva se lamentan tras el gol de Cubillas / Jesús

La Deportiva comenzó la temporada rememorando los peores momentos de la pasada, con un gol de Cubillas en el minuto 97 que deja a los bercianos a cero después del primer partido y con problemas en defensa a la espera de que Amo y Pascanu estén listos para jugar. Antes del decisivo tanto final, el exblanquiazul Ortuño había adelantado al Castellón y Doncel empató para la Ponferradina en la primera parte.

Las ausencias en defensa obligaron a Bolo a jugar con Saúl como pareja de Manu Hernando en el centro de la zaga, mientras que Iván Rodríguez fue el elegido en el lateral derecho y Ríos Reina volvió a jugar después de no haber aparecido en ningún partido de pretemporada. Arriba no hubo sorpresas en el once titular de la Deportiva, con Kaxe y Yuri como pareja de delanteros.

El Castellón comenzó más enchufado, quizá todavía con la inercia del ascenso, y pudo adelantarse en el primer minuto en una clara ocasión de Ortuño que salvó Caro con una gran intervención. Los visitantes atacaban una y otra vez por la banda izquierda hasta que una internada de Mateu terminó con dejada para Ortuño, que completamente solo regateó a Caro para poner el 0-1 en el marcador.

La Deportiva reaccionó con rapidez y apenas cinco minutos después igualaba el resultado después de que Iván Rodríguez entrara por la banda derecha, dejando la pelota para la llegada de Doncel, que batió a Campos con un buen disparo.

El extremo cedido por el Valladolid repitió diana tras un robo y una jugada rápida de la Deportiva, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. En los últimos minutos de la primera parte volvió a apretar el Castellón, pero el resultado ya no variaría hasta el descanso.

A la vuelta de vestuarios el calor se convirtió en protagonista y los dos equipos bajaron una marcha y prácticamente se olvidaron de la portería contraria. Sólo un intento de gol olímpico de Mateu hizo intervenir a Caro y un disparo flojo de Yuri desde la frontal a Óscar, que había sustituido al lesionado Campos.

En los últimos minutos los dos equipos buscaron su oportunidad para llevarse los tres puntos y fue el Castellón el que lo logró después de dos córners consecutivos, el segundo rematado al fondo de la red por Lapeña cuando ya no quedaba tiempo para nada más.

PONFERRADINA (1): Caro; Iván Rodríguez, Saúl (Erik Morán, 82’), Manu Hernando, Ríos Reina; Moussa (Paris Adot, 82’), Sielva, Larrea, Doncel (Viedma, 75’); Kaxe (Adri Castellano, 66’) y Yuri (Bolaños, 82’).

CASTELLÓN (2): Campos (Óscar, 64’); Muguruza, Gálvez, Lapeña, Satrústegui; Rubén Díaz (Gus Ledes, 74’), Carles Salvador; Jorge Fernández (Fidalgo, 74’), Señé (Cubillas, 93’), Mateu; y Ortuño (Jordi, 64’).

GOLES: 0-1, min 14: Ortuño; 1-1, min 20: Doncel; 1-2, min 97: Lapeña.

ÁRBITRO: Gálvez Rascón (Comité Madrileño). Sin tarjetas.

ÁRBITRO DE VAR: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

INCIDENCIAS: El Toralín. Partido jugado a puerta cerrada.