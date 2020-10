La Deportiva visita al Espanyol sin Sielva, pero con Adri y Saúl

Sesión de entrenamiento de la Deportiva en el Anexo / @SDP_1922

Jon Pérez Bolo descartó este martes la presencia de Óscar Sielva en el partido que la Ponferradina disputará frente al Espanyol en el RCDE Stadium a partir de las 19.00 horas, pero sí contará con Adrián Castellano y Saúl, que han entrenado con normalidad en las últimas sesiones: “Óscar está bien, tiene buenas sensaciones, pero es pronto para que entre en la convocatoria. Todos los futbolistas quieren jugar un partido como este, pero siempre hemos optado por ser precavidos”.

Por otro lado, el técnico espera contar pronto con Pascanu, que ya está en Ponferrada y está pendiente del resultado de la prueba PCR que se le realizó en las últimas horas para reincorporarse a los entrenamientos en caso de que ésta sea negativa.

Tras la derrota del domingo en Gijón, Bolo insiste en que su equipo debe minimizar los errores para sacar algo positivo en su visita al estadio del líder de Segunda: “Somos conscientes de los errores que cometimos en Gijón y también de que hicimos un buen partido y si no sumamos fue porque no estuvimos finos en un par de acciones. Hay que aprender de esos errores para no repetirlos y seguir insistiendo en las cosas que hacemos bien”.

En este sentido, a pesar de que el Espanyol sólo ha perdido un partido y únicamente ha encajado un gol en ocho jornadas, el técnico de la Deportiva considera que “vamos con el trabajo bien hecho y sabiendo que si hacemos las cosas bien tendremos opciones de sumar. No podemos pararnos a pensar en lo que tenemos enfrente. El Espanyol es un equipo muy sólido, al que es difícil hacerles gol porque conceden muy poco, y si a eso le sumas lo efectivos que son arriba, hace que estén donde están y seguramente seguirán ahí toda la temporada”.

Calendario

En medio de un maremagnum de partidos entre semana, aunque la Deportiva no jugó en Alcorcón por los contagios de coronavirus en la plantilla alfarera, Bolo restó importancia a esta situación y pidió centrarse en lo realmente importante: “No soy yo el que decide el calendario y tenemos que adaptarnos lo mejor posible. Hay que ser conscientes de que estamos en una situación difícil para todos y no nos vamos a quejar por jugar miércoles y domingos, sino trabajar duro para adaptarnos. Creo que no es el momento de estar quejándose todo el día, sino de adaptarse y hacer las cosas bien, que será la manera de volver antes a la normalidad”.