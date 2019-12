La DGT espera 781.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León durante el puente de la Constitución

La delegada del Gobierno pide extremar la precaución ante un volumen de tráfico “importante” en unos días en los que no se esperan dificultades desde el punto de vista meteorológico

La autovía A-6, a su paso por el Bierzo / C. Sánchez

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín, presentó este jueves la operación especial de tráfico que la DGT pone en marcha a mediodía con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada, que finalizará en la medianoche del próximo lunes. En este periodo se prevén 781.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad, un volumen de tráfico “importante”, por lo que Martín apeló a la responsabilidad al volante para garantizar la seguridad en los desplazamientos.

Según explicó la delegada, que visitó el Centro de Gestión de Tráfico, los principales destinos serán las zonas de montaña para la práctica de los deportes de invierno, las zonas turísticas de descanso y segundas residencias, así como los accesos a las grandes zonas comerciales, muchas de ellas, situadas en las afueras de las grandes ciudades.

Con estas previsiones, las carreteras de la Comunidad en las que se prevé mayor afluencia de tráfico estos días son las ya tradicionales, es decir, la A6 que une Madrid y La Coruña; la AP-6 que discurre entre Madrid y Adanero (Ávila); la A-52 entre Benavente y la provincia de Pontevedra; la A-62 entre Burgos y Fuentes de Oñoro (Salamanca); la Ruta de la Plata y la N-630, que hace ese mismo trayecto.

La delegada del Gobierno se felicitó de que las previsiones meteorológicas no alerten de fenómenos adversos de mayor intensidad como ha ocurrido durante algunos fines de semana recientes, sino que tan solo se anuncian lluvias, aunque no de carácter fuerte, el próximo lunes. Sin embargo, Mercedes Martín insistió a la hora de pedir a los conductores que estos días vayan a ponerse en carretera que extremen las precauciones.

Para poner en marcha este dispositivo, la Dirección General de Tráfico cuenta con los efectivos del Centro de Gestión de Tráfico del Norte, con casi un centenar de miembros, y de todos los agentes disponibles del sector de Tráfico de la Guardia Civil, que ascienden a 1.500, aunque la delegada del Gobierno hizo mención también a otras personas que se encargan de velar por la seguridad de los ciudadanos, como las empresas de conservación de las carreteras del Estado, el personal de los servicios de emergencia o de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Martín recordó algunos mensajes que son “de sobra conocidos” pero que conviene recordar “para que todos los usuarios de nuestras carreteras los pongan en práctica por su seguridad y por la del resto de viajeros”. Entre ellos aludió a la necesidad de informarse antes de ponerse en carretera, disponer de cadenas o neumáticos de invierno aunque no se anuncien nevadas, descansar cada dos horas, no utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hacer uso de los cinturones de seguridad, no consumir bebidas alcohólicas o especial atención a los desplazamientos cortos.