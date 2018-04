La Diputación alude al factor económico como principal causa de cerrar Leitariegos entre semana pese a la ampliación de la temporada

La temporada de esquí 2018 debería de haber finalizado hace días, concretamente el 8 de abril, sin embargo, la Diputación provincial decidió ampliar el calendario de esquí hasta el 23 de abril aprovechando las buenas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la estación invernal ‘Valle de Laciana-Leitariegos’ tras la nieve caída durante las últimas semanas. Hasta ahí bien. La controversia nace a raíz de la decisión de la institución provincial de que el complejo abra únicamente durante los fines de semana del 14 y 15 de abril y el 21, 22 y 23 de abril aprovechando el puente festivo del día de la Comunidad.

Una decisión que ha levantado ampollas, especialmente, entre los propios trabajadores de la estación, los clubs y escuelas deportivas, el sector hostelero y las empresas de alquiler de esquís de la comarca, entre otros. Para conocer, de primera mano, las motivaciones de dicha determinación este medio de comunicación ha hablado con el diputado de Desarrollo Económico, Miguel Ángel del Egido quien recordó la experiencia vivida en otra temporada anterior en la que también se amplió el calendario pero en aquella ocasión ‘Valle de Laciana-Leitatiegos’ permaneció abierta al público entre semana “y fue un auténtico desastre porque de lunes a viernes no acudían casi esquiadores”. El diputado entiende así que la experiencia les sirvió para aprender, que en estos casos, “solo hay gente los fines de semana”.

Aún así, del Egido ha querido aclarar que la causa principal de la decisión es el factor económico. En este sentido ha explicado que “es costoso abrir las estaciones” porque tal y como afirmó el diputado “cuando pensamos en abrir una, bien sea Leitariegos o San Isidro, tenemos que pensar en abrir la otra, porque es lo justo”. Es más, no ha escatimado en detalles y ha afirmado que la apertura de ambos complejos invernales supone entre 12.000 y 14.000 euros diarios -7.000 euros corresponderían a Leitariegos- por lo que entiende que “no es tanta la influencia económica que se daría en la zona como para que nos planteemos la apertura entre semana”. Aún así, el diputado ha explicado que “si los esquiadores asistieran de forma masiva, la diputación haría, sin duda, ese esfuerzo económico”. En definitiva, el diputado concluye que “si tenemos que gastar esa cantidad de dinero no compensa si luego no hay casi esquiadores”.

Un argumento que choca de lleno con los hosteleros de la comarca. Este medio de comunicación ha contactado con varios propietarios de diferentes negocios relacionados a este sector y la respuesta es unánime; “se debería de aprovechar al máximo la estación cuando hay nieve”. Todos coinciden en apuntar que si en la comarca hay que apostar por el turismo como alternativa económica, aunque la estación no esté llena al cien por cien “si está al veinte por ciento pues eso tenemos, si cierra ya damos por hecho que estamos al cero por ciento”. En este sentido, han querido recordar que la temporada de esquí ha sido “mala porque dio comienzo muy tarde ya que no empezó a nevar en condiciones hasta enero, por lo que si de cuatro meses que hemos tenido nos quitan uno, estamos perdiendo el veinticinco por ciento de la temporada”.

Laciana Digital también se ha puesto en contacto con la plataforma ciudadana ‘Leitariegos Existe’ quienes no han querido entrar a valorar la decisión. Lo que sí han dejado claro es que “este tipo de determinaciones han de ser tomadas contando con la opinión de las escuelas y los clubs deportivos, el sector hostelero y las empresas vinculadas al esquí que son los que viven de la nieve”. En este sentido, la plataforma entiende que es una cuestión “de mala organización” porque, a entender del colectivo, se pueden utilizar ciertos reclamos para que los aficionados acudan a esquiar como por ejemplo rebajar el precio del forfait o llevar a cabo fiestas de la nieve.

Además, la plataforma ha dado un tirón de orejas a la institución provincial. Y es que ‘Leitariegos Existe’ considera que la estación ha de estar perfectamente operativa el 1 de diciembre, momento en el que se inicia la temporada y precisamente cuando los amantes del deporte blanco tienen más ganas de esquiar tras haber transcurrido varios meses sin poder practicarlo. “La Diputación ha de tener listo el complejo invernal ese día y por tanto hacer las contrataciones de la gente mucho antes para abrir al público con lo que se pueda, aunque sea con pistas de nieve artificial”.