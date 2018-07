La Diputación asfaltará el Alto de la Cruz para dar acceso a Peñalba mientras se recupera la carretera

Imagen de la pista del Alto de la Cruz

El vicepresidente de la Diputación para el Bierzo, Ángel Calvo, ha querido dejar claro este miércoles que lo acaecido en las carreteras de Peñalba y el acceso a Valseco y Salientes, en Palacios del Sil, no son simples derrumbes provocados por las tormentas. “En el caso de Valseco los desprendimientos son enormes; la carretera se ha ido en los ocho arroyos, y como sabemos que la parte de abajo es un pantano habrá que cimentar de nuevo para sujetarla”, manifestó, cifrando la obra en más de un millón de euros. Por el momento, se ha habilitado por encima de los derrumbes un paso para todoterrenos y turismos -con muchas precaución-.

En cuanto a Peñalba, el diputado explicó que ingenieros y geólogos llegados de Madrid estudian in situ una solución para recuperar los más de 800 metros de carretera desaparecida bajo toneladas de piedras y tierra. Se trata de una obra muy compleja, de gran presupuesto -Calvo no se ha aventurado a dar cifras- y que tardará meses en ejecutarse debido a su complejidad. De hecho, muchos trabajos se tendrán que hacer “a mano” al no poder entrar en la zona maquinaria pesada.

Es por ello que la Diputación asfaltará el camino del Alto de la Cruz que une Peñalba con la carretera del Morredero para dar a Peñalba un acceso lo mejor posible. “Esta es la única alternativa!”, recordó Calvo, pues la pista entre San Cristóbal y Peñalba también ha ‘desaparecido’ por los desprendimientos.