La Diputación destina 650.000 euros a apoyar los productos ganaderos y agrícolas de la provincia

El diputado de Productos de León, Matías Llorente, en la presentación de la campaña. / Diputación

El vicepresidente y diputado de Productos de León, Matías Llorente, cifró hoy en 650.000 euros la inversión total que destinará la institución entre finales de 2020 y el primer trimestre de 2021 para apoyar la venta de los productos de la provincia.

Matías Llorente aseguró que “hay una situación bastante delicada en la venta de los productos de artesanos de la provincia de León que están dentro marca Productos de León”, lo que ha llevado a la institución provincial a “desarrollar una campaña de concienciación para que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad poder comprar esos productos de cercanía”.

Por eso, la institución provincial destinará 650.000 euros a “intentar echar una mano a los productores, porque la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria ha dado talla en pandemia y la está dando ahora”, por lo que merecen “ser capaces de poder mantener lo que garantiza su calidad para cuando pase la crisis poder seguir disfrutando de sus productos”.

Así, en esta llamada a los consumidores leoneses y del resto de provincias para que “echen una mano para poder sacar adelante la industria agroalimentaria de la provincia”, Llorente explicó que la Diputación destinará 130.000 euros a la puesta en marcha de una campaña de promoción de Productos de León, que se sustentará en dos ejes, como son la promoción en medios de comunicación y a través de vallas publicitarias.

Esta campaña contará la presencia de un cartel promocional en autobuses durante cinco semanas en las líneas de Chamartín a Pozuelo de Alarcón, “porque Madrid es uno de los lugares donde se consumen muchos productos de León y donde muchos leoneses apoyan la industria”, en el autobús interurbano Gijón-León-Madrid y en el de Ponferrada-León. Asimismo, se colocarán ocho vallas publicitarias en León, Ponferrada y Astorga y seis monolitos urbanos en León y Ponferrada. Por último, se hará promoción en Internet en León, Madrid, Gijón, Oviedo y Bilbao.

A todo ello se sumará la promoción en puntos de venta, que en estos momentos ya se desarrolla en el supermercado E.Leclerc León y que en el primer trimestre de 2021 llegará a ocho supermercados Plaza de Madrid.

Sin embargo, las apuesta de la institución provincial por los Productos de León no se limitará a esta campaña promocional, sino que Matías Llorente recordó que “mañana o pasado saldrá la convocatoria de ayudas a promotoras, Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de Origen con 200.000 euros para este año y otros tanto para el siguiente”.

De igual forma, el vicepresidente de la institución provincial señaló que a lo largo de este mes de diciembre se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la puesta en marcha y desarrollo de una gran tienda online de tiendas de productores de productos de León, a lo que la institución destinará 250.000 euros, con el objetivo de que pueda estar disponible entre febrero y marzo de 2021.

Matías Llorente se refirió a la agroalimentación como “uno de los sectores más pujantes y más necesarios de la provincia”, por lo que depositó su esperanza en que para el próximo año “la pandemia se haya superado, se vuelva a la normalidad y se pueda volver a hacer las ferias artesanales de toda la provincia y la gran feria Productos de León”.

“Durante la pandemia no se han incrementado las ventas, incluso algunas empresas han tenido que despedir a algunos trabajadores, porque una de las ventas más importantes estaba en la hostelería, mientras que otras muchas no estaban preparadas para la venta online”, concluyó Llorente, quien justificó esta campaña publicitaria en la necesidad de “retomar el consumo y poderlo mantener en estos meses de crisis de cara al año que viene”, ya que “todo lo hablado del papel importante del medio rural y empezar a consumir productos de cercanía no se ha plasmado en la conciencia y consumo compradores”.