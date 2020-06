La Diputación instará a la Junta a reabrir los consultorios médicos locales de la provincia

Minuto de silencio por las víctimas del covid-19 en el primer pleno presencial de la Diputación tras el estado de alarma / @diputacionleon

La Diputación de León aprobó este jueves por unanimidad, en el primer pleno presencial celebrado por la institución provincial, instar a la Junta de Castilla y León a “adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de la provincia de León, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias”.

El portavoz del Grupo Popular, Francisco Castañón, aseguró que la moción refleja “el sentir de toda la corporación” y busca “no perder ningún tipo de servicios en el mundo rural para que la vida no sea peor” porque “son necesarios para la calidad de vida del mundo rural”, siempre con “la absoluta seguridad y siguiendo las directrices marcadas por el propio Ministerio de Sanidad”.

También intervino la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, quien apuntó que “tras superar el proceso de desescalada”, los consultorios se mantienen cerrados y procedió a leer las medidas tomadas al respecto por la Junta de Castilla y León y publicadas en el BOE, “sin olvidar que continuamos en una situación de pandemia en la que el covid continúa con nosotros”.

Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial y portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Matías Llorente, expuso que “quienes vivimos en los pueblos no tenemos ningún consultorio abierto desde hace meses”, ante lo que los vecinos acuden a los Ayuntamientos para pedir explicaciones, “donde no se puede dar ninguna porque tampoco la tenemos y los propios médicos nos dicen que no tienen orden de ir”. Por eso, insirió que, “ante la reestructuración que se avecina, queremos saber qué va a pasar, porque sabemos que muchos de los consultorios en los pequeños pueblos no se van a volver a abrir y nos negamos rotundamente”.

El portavoz del Grupo Socialista, Nicanor Sen, puso de relieve que “obviamente la Consejería no cierra nada, porque no tiene nada”, ya que “los consultorios son de los pueblos y los mantienen los pueblos con muchas dificultades económicas”.

Finalmente, el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, insistió en la que moción refleja “el sentimiento de nuestros vecinos” y mostró su esperanza de que “en este periodo de verano el bien escaso de profesionales no sea el motivo por el que no se quieran reabrir los consultorios médicos, sino que haya las sustituciones adecuadas para que todos los vecinos del mundo rural tengan la atención adecuada”.

De igual manera, la corporación provincial aprobó por unanimidad la moción conjunta presentada para instar al Gobierno y a la Junta a que sean las diferentes administraciones locales quienes reciban y gestionen los fondos para establecer medidas para paliar la crisis social y económica provocada por el covid-19.