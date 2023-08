La DO Bierzo estima una vendimia de calidad con más de 10.000 toneladas de cosecha

Vendimia en el Palacio de Canedo. / QUINITO

A pesar de la falta de lluvia durante los meses más calurosos del verano, la DO Bierzo valora en positivo su estimación final para la uva de la comarca. A partir de esta semana comenzarán, con carácter general, la cosecha de la uva blanca para godellos, y no será hasta la semana que viene cuando comenzarán a vendimiar para tintos. Hay uvas tempranas como la malvasia que han adelantado la cosecha a la pasada semana, pero "no es representativo", según el presidente de DO Bierzo, Adelino Pérez.

En total, Pérez estima una cosecha similar a la del pasado que variará entre 10 y 12 millones de kilos de uva, "ojala sea más, pero la falta de lluvia ha bajado la estimación que se había hecho en un principio, aunque la calidad de la uva sí que será buena y en cuanto cantidades está bien, son cifras normales" añade. La culpa la tienen las plagas, concretamente, la última que ataca este fruto, el mildiu.

Localidades como Villafranca y Cacabelos serán las encargadas de abrir esta temporada de uvas. En cuanto a la polémica falta de jornaleros, Adelino espera que "se pueden apañar", ya que el solapamiento de la recogida de manzanas, pera y uva complica sustancialmente que se puedan encontrar los suficientes para completar la cosecha, aun así espera que "entre todos nos ayudemos, si se separa la recogida de la variedad blanca de la tinta podríamos apañarnos", aunque admite que se seguirán necesitando trabajadores. Como ejemplo, una recogida aproximada de 12 millones de kilos de uva supondría un valor aproximado de 24.000 jornales. Si un vendimiador normal recoge 500 kilos al día durante 30 días, se necesitaría a 800 jornaleros.