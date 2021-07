La electricidad es una energía de origen … ¿ “desconocido”?

En las viejas enciclopedias de los años 60 que servían de libro de texto en las escuelas mas elementales de nuestros pueblos, se decía que “la electricidad es una forma de manifestarse la energía, cuya causa se desconoce.”. Enciclopedia de segundo grado en la época franquista. Se añadía no obstante que la corriente eléctrica es el paso de la electricidad de un cuerpo a otro a través de un hilo conductor.

En las época de la II República en alguna de sus enciclopedias (grado medio) se afirmaba asimismo que se desconoce la naturaleza de la electricidad, de la que se decía que es un fluido conocido sólo por sus efectos. Entre los efectos o las aplicaciones se citaban varios.

Aunque estas enciclopedias solían contener un nada desdeñable volumen de conocimientos, es evidente que en algunos casos contienen afirmaciones que hoy día resultan sorprendentes. Lo dicho respecto a la electricidad es un ejemplo.

En los libros de física del bachillerato de los años 60 y 70 sin embargo es posible hallar datos que si aclaran lo que es la electricidad. En el libro de tercero ya se habla de como hay unas partículas que están en todas las sustancias y que se llaman electrones. Estos se pueden desplazar y son el fundamento la corriente eléctrica. Lo que se viene a decir de modo más o menos explicito, es que la corriente eléctrica es el realidad el movimiento de electrones a través de un conducto, que puede ser por ejemplo un cable. Incluso establecen un símil entre una corriente eléctrica y una corriente de agua. En el de cuarto de bachiller se amplía mucho más la información.

Las aplicaciones de la corriente eléctrica son otro asunto y son variadas. No es el objetivo del presente artículo estudiarlas. Si me resulta curioso que en los años 60 del siglo XX, no se supiese dar una definición correcta de lo que es la electricidad. Cuenta Asimov (Nueva Guía de la Ciencia ) que ya en el siglo XVIII, Benjamín Franklin llegó a la conclusión de que la electricidad debía ser algo que fluía. En las enciclopedias precitadas y por lo que parece, se ignoraba que era exactamente lo que fluía.

Es curioso que no se citase explícitamente al flujo de electrones, ya que a finales del siglo XIX y según se señala en el que era mi libro de química de quinto curso de bachillerato, ya se supo que los átomos no eran indivisibles pues se descubrió que en los mismos había electrones precisamente. Por tanto en los años centrales del siglo XX, la afirmación de se desconocía la naturaleza de la electricidad parece más bien un despiste que otra cosa. Digamos que sabían algo pero en cualquier caso parece una ignorancia difícil de justificar.

Este es un ejemplo más de errores o despistes que figuran en libros de texto que fueron considerados como indiscutibles. En el campo de la física, la química o las matemáticas estos errores no suelen ser muchos, pero en otros ámbitos como en los relatos y la interpretación de la historia suelen ser algo casi normal.

Bembibre, 4 de julio de 2021

Rogelio Meléndez Tercero