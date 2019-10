La empresa que promovió el proyecto para la fábrica de cerámica de Laciana pierde la ayuda Miner

Los promotores del plan insisten en que la causa de que el proyecto no se pueda llevar a cabo en el municipio es el suministro de gas por lo que afirman que lo trasladan a la Pola de Gordón

Imagen de una fábrica similar a la prevista

El ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una resolución de pérdida de derecho al cobro respecto a la ayuda MINER que había sido concedida a una empresa del sector I+D+i para la implantación en la comarca de una fábrica de cerámica. Esto quiere decir que la ayuda queda en suspenso “al no haber sido desarrollado el diez por ciento del proyecto en los seis primeros meses”, porque “se entiende que la primera etapa no se ha cumplido en los términos correctos”, según apuntan fuentes ministeriales quienes a la vez insisten en que “la ayuda ha decaído, no se da”.

Cabe recordar que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) había destinado 4.846.729 de euros a dicho plan a través de la convocatoria de las ayudas MINER -2017- para proyectos empresariales, lo que suponía el 20% de la inversión ya que la iniciativa ascendía a un total de algo más de veintitrés millones de euros.

Por su parte, los responsables de la empresa que promovieron el plan han insistido a este medio de comunicación en que el problema ha sido el suministro de gas. “El gas canalizado no llega a Villablino y la opción de llevar a cabo el proyecto con gas licuado y abastecernos con camiones era muy cara para nosotros, no permitía hacer competitiva la empresa”.

De hecho, los promotores han puntualizado que “hemos buscado todo tipo de soluciones pero sin gas no hay ninguna posibilidad de que la fábrica de cerámica se pueda hacer en Villablino”. En este sentido, los impulsores matizaron que “en la industria de la cerámica lo que se utiliza es el gas de alta presión, que es el que mejor precio tiene”. Siguiendo la misma línea, han añadido que “no ha existido ningún otro problema, ha sido cuestión únicamente del suministro del gas”.

Por su parte el alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha lamentado que los promotores del plan “no hubieran previsto todos estos condicionantes con la ilusión que generaron en Laciana. Al final la empresa pierde un proyecto que se iba a ubicar en Villablino con el consiguiente escepticismo que produce entre los vecinos hacer anuncios previos por parte de empresas que no finalizan en la ejecución de un proyecto”.

La iniciativa iba a suponer, tal y como comentaron en su día sus responsables, “mucho más que una fábrica de cerámica” que emplearía las nuevas tecnologías para hacerla más eficiente y tener una ventaja competitiva basada en el ahorro energético. De hecho, los promotores barajaron diferentes ubicaciones para su implantación, entre ellas el antiguo lavadero de carbón.