La Escuela de Jazz imparte un curso de improvisación en Piornedo para instrumentistas y vocalistas

Dentro de las actividades de su quinto aniversario, la Escuela de Jazz y Música Moderna de Ponferrada organiza un taller de improvisación en Piornedo de Ancares dirigido a todo tipo de instrumentistas y vocalistas sin importar su nivel o experiencia.

Su nombre es El Jazz va a la montaña y tendrá lugar en el Hotel Piornedo, en pleno corazón de la montaña lucense. Un paraje único, referente para los amantes del turismo de alta montaña que se convertirá en club de jazz por unos días para acoger este evento didáctico.

La dirección pedagógica corre a cargo del fundador y director del centro, el guitarrista ponferradino Gio Yáñez, titulado superior en Guitarra Jazz por ESMAE (Porto), compositor y músico activo en la escena del noroeste, responsable de una intensa actividad pedagógica durante todo el año. El curso será impartido además por el chelista ruso afincado en New York, Ilya Levitin, de gira por España en los meses de julio y agosto. Ilya obtiene su Masters Diploma en la Manhattan School y ha trabajado como solista de violonchelo en orquestas como la Tchaikovsky Chamber Orchestra (New York). Actualmente es profesor en la New Canaan School en Connecticut y es autor del método para instrumentos de cuerda Levitin Method, publicado en 2014.

En palabras del propio Gio: “Poder contar con un músico con el perfil de Ilya es muy atractivo para los participantes, debido a su background clásico ruso y a su experiencia en el mundo de la improvisación y el jazz. Es perfecto para que alumnos de conservatorios abracen nuevas músicas y técnicas de forma natural y salgan de sus clichés estilísticos”.

El alumnado que ya se ha inscrito procede de lugares tan dispares como Madrid o A Coruña y las plazas limitadas se ofertan hasta el próximo miércoles día 10 de julio. La matrícula incluye el curso y el alojamiento en régimen de pensión completa en el Hotel Piornedo.