El ex compañero sentimental de la berciana Sara Calleja, acusado de amenazas, coacciones y malos tratos en el ámbito familiar a la mujer, que se suicidó en Ibiza en julio 2015, no se presentó este martes en el Juzgado de lo Penal número 2 de los de León (ciudad en la que residía Calleja hasta su traslado a Ibiza), donde debía prestar declaración el proceso abierto contra él. Christian C., a través de su abogado, alegó desde Bélgica, su país natal y en el que reside, problemas mentales e informó de su intención de ser ingresado en un hospital psiquiátrico. El Ministerio Fiscal dará traslado de los informes aportados por la defensa a los médicos forenses al objeto de que sean ellos los que determinen si está o no en condiciones de ser interrogado. La acusación particular entiende que no se dan las circunstancias para que el investigado no comparezca.

Además de esta causa, que se lleva en León, la Fiscalía de Ibiza solicita siete años de prisión para C.C., investigado en este caso por acosar presuntamente a Sara Calleja, que se quitó la vida en esta isla “inducida” por su maltratador, según declararon entonces en su momento los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron el caso. Sara Calleja dio por acabada la relación el 19 de septiembre de 2013 pero él continuó telefoneándola y le envió numerosos mensajes a través del correo electrónico o del móvil “con expresiones intimidatorias para coartar y perturbar el normal desarrollo de su vida”, según sostiene la Fiscalía.

La Fiscalía de León solicita para el presunto maltratador dos años de cárcel mientras la de Ibiza pide otros 7 años.