La falta de Secretario entorpece la actividad en el Ayuntamiento de Castropodame

Ayuntamiento de Castropodame. / BierzoDiario

El equipo de Gobierno del ayuntamiento de Castropodame pone en conocimiento de la ciudadanía en general “la situación anómala por la que está atravesando el funcionamiento administrativo del consistorio, al carecer de secretario, con los inconvenientes que acarrea la falta de este funcionario”, explican..

Los miembros del equipo de Gobierno “somos los principales interesados en que se solvente lo antes posible esta falta del funcionario, para lo cual hemos procedido a la oportuna solicitud a las instituciones supramunicipales para que pongan solución al problema”, aseguran.

Según el Ayuntamiento, se ha acudido a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial de León, que tiene delegadas sus competencias en los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) del Consejo Comarcal del Bierzo, “entidad que también es sabedora de la situación y a la que, igualmente, se le ha pedido una solución”, aseguran desde Castropodame.

“En ninguna de las instituciones señaladas se nos ha proporcionado ningún recurso para solucionar el problema, si bien consideramos que están facultados para hacerlo”, consideran desde el consistorio.

Esta situación que está atravesando el ayuntamiento está provocando que “de manera muy grave, el Ayuntamiento de Castropodame no puede hacer frente a los pagos pendientes con sus proveedores ni puede pagar a los trabajadores del ayuntamiento. No porque no haya medios económicos para hacerlo, que los hay. Lo que no hay son medios administrativos que permitan hacerlo”, aseguran; tampoco puede atender “el requerimiento de la Junta Electoral de Ponferrada que pide los datos del funcionario secretario para proceder a la tramitación de todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de las Elecciones del 28 de mayo” ni “se pueden celebrar las correspondientes sesiones de la Junta de Gobierno del ayuntamiento ni el pleno que debe designar a los integrantes de las mesas electorales municipales de las Elecciones del 28 de mayo”.

“Es por lo que, principalmente, pedimos disculpas a las personas, empresas y organismo judicial que se puedan ver perjudicadas por esta situación, dicen desde el Ayuntamiento.

Por parte de la alcaldía y su equipo de Gobierno “seguiremos con las gestiones para intentar solucionar este grave problema que se ha originado. Advirtiendo, a las entidades supramunicipales, que, de no encontrarse una solución inminente a la falta de secretario en nuestro ayuntamiento, nos veremos obligados a tomar otra clase de medidas más contundentes”, advierten.