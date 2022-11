La Feria de los Productos de León clausura con éxito su 28 edición

La Feria de los Productos de León ha clausurado este domingo su vigésimo octava edición que ha contado con más de 35.000 visitantes. El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, ha dado las gracias a todos los asistentes por respaldar esta fuerte apuesta de la institución provincial por el sector agroalimentario de la provincia.

Morán ha tenido palabras de reconocimiento para los 16 premiados en 14 categorías, “que siguen demostrando que los Productos de León tienen cada vez mayor calidad y compiten en cualquier mercado nacional e internacional”. El propio presidente y el vicepresidente de la institución provincial y diputado responsable de Productos de León, Matías Llorente, han hecho entrega de los galardones concedidos en esta edición a las categorías de Imagen de Empresa, Queso de la Feria, Tabla de Quesos, Dulce de la Feria, Producto Perecedero de Corta Duración, Producto Perecedero de Larga Duración, Producto Novedad, Mejor Tapa y Mención al Producto Ecológico. A ellos se han sumado los 5 distinguidos en la primera edición de los Premios Posado a los mejores vinos de las denominaciones de origen leonesas. Morán ha confirmado que la segunda edición de estos premios se celebrará en abril del próximo año atendiendo a la reclamación de los profesionales del sector vitivinícola.

El máximo responsable de la institución provincial ha mostrado a los 96 expositores su agradecimiento “por haber hecho que esta feria haya sido un éxito más a pesar de las pandemias, de las guerras y de todas las vicisitudes”. Eduardo Morán ha concluido la intervención con la que se ha clausurado este evento refiriéndose a los visitantes, “a los leoneses y leonesas y a los foráneos a los que agradezco que sigan apostando por los Productos de León, que es una marca de todos, de toda la provincia, y a los que emplazó para que nos veamos en la próxima edición”.

Los premiados

El premio Imagen de Empresa ha recaído en Bunker Distillery SL (Las Grañeras). El jurado ha determinado que el galardón al Queso de la Feria sea para Chatín de Eduardo Amigo Alba (Matachana); el de la Mejor Tabla de Quesos, para Los Pradines de Sara Mateo Tomás (Los Espejos de la Reina) y el de Dulce de la Feria, para los Adobes de León de Hijos de Bernardino Fernández SL (Castrocontrigo). Margarita González García (Fontún de la Tercia) se ha llevado el premio al Producto Perecedero de Corta Duración por su Morcilla ahumada La Pradera de Fontún y Del Monte de Tabuyo (Tabuyo del Monte), el correspondiente al Producto Perecedero de Larga Duración por sus puerros en escabeche de frambuesa y eneldo. El jurado ha considerado que el queso de cabra con turrón de Alicante de Valilongo SL (Ocero) es el merecedor del premio Producto Novedad y ha elegido la miel con polen y jalea real de David García Fernández (Pobladura de Fontecha/Camponaraya) para la Mención al Producto Ecológico. El premio Tapa de la Feria ha recaído en la carrillera ibérica al aire de León Manga Martínez SL (León), La Huerta de Fresno (Fresno de la Vega) e Hijos de A. Flecha (León).

Junto a estas distinciones, en el acto de este domingo se hizo entrega de los I Premios Pisado que reconocen a cinco vinos de la provincia con denominación de origen. El vino Heredad 26 Godello, de Heredad Morán y López (Ponferrada y viñedos en San Lorenzo, Los Barrios y Campo), de la DO Bierzo, se ha alzado con el premio al mejor vino blanco, categoría en la que también se ha concedido un accésit a Peregrino Blanco Albarín, de Gordoncello (Gordoncillo), bodega amparada por la DO León. En la modalidad de mejor vino tinto, el ganador ha sido el caldo Trasto, de Finca El Barranco de Noelia de Paz Calvo (Valdevimbre), con el sello DO León, y se han concedido, asimismo, dos accésits a Tampesta Golán Tinto, de Andrés Marcos Santiago (Valdevimbre), de la DO León, y Los Fornos, de Bodega y Viñedos Hija de Aníbal (Otero de Toral), DO Bierzo.