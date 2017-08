La última edición de las Feria de las Rebajas de Ponferrada que se ha celebrado durante este fin de semana en la instalaciones de Estación Arte ha conseguido en torno a 120.000 euros en ventas. Es algo inferior al año pasado pero Felipe Álvarez, presidente de Templarium se ha mostrado contento con los resultados y respuesta de la gente en líneas generales. “El viernes como hizo mucho calor la afluencia de público no fue la que esperábamos pero el sábado especialmente por la tarde estuvo muy bien. Fue una tarde con unos grandes resultados. El domingo el balance también fue positivo por momentos aunque la lluvia a media tarde tampoco nos favoreció. Estamos contentos porque la respuesta ha sido bastante bueno y porque nuestro principal objetivo es apostar por el comercio del centro y que la ciudad este viva. Las ventas han estado alrededor de 150.000 euros. Es algo menos que el año pasado que alcanzamos unos 180.000”.

Sobre las Fiestas de La Encina y los horarios comerciales el Día de La Encina. “Son fechas importantes para la comarca porque se celebran las fiestas patronales de Ponferrada, capital del Bierzo. Los comercios de Templarium no vamos abrir los días festivos y no estamos contentos que se le haya permitido a las grandes superficies poder abrir en la jornada del 8 de septiembre durante todo el día. No es una buena idea y estamos en desacuerdo”.