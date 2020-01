La fiscal superior de Asturias cree que faltaron diligencias en la investigación inicial del crimen de Sheila Barrero

La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, ha admitido este lunes que en la investigación inicial desarrollada para esclarecer el asesinato de Sheila Barrero, perpetrado en enero de 2004, “no se practicaron una serie de diligencias”. No se por qué motivo. Si es que en aquella época no había mecanismos o técnicas, lo cierto es que después de trece años las pruebas se degradan y ya no es lo mismo”, ha puesto de manifiesto Fernández.

En estos términos se ha pronunciado a preguntas de los periodistas -y así lo recoge El Comercio- antes de asistir al acto de conmemoración del 196º aniversario de la creación de la Policía Nacional, después de que la Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento provisional de la causa por falta de pruebas.

“No sé cuál hubiera sido el resultado si en aquel momento se hubieran podido hacer las cosas con las tecnologías y los medios que hay ahora”, ha sostenido. Fernández ha dicho que la posición del fiscal “está bastante clara, explicada y justificada”, lo que no quiere decir que no acabe celebrándose juicio, dado que aún está pendiente de resolución el recurso presentado por la acusación particular.

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa que investiga el asesinato de Sheila Barrero al considerar que las nuevas diligencias practicadas para intentar esclarecer los hechos no permiten realizar una acusación formal contra su exnovio, única persona investigada por el crimen.

Sheila Barrero, de 22 años, fue asesinada el 25 de enero de 2004 cuando regresaba a su domicilio en la localidad asturiana de Degaña tras finalizar su jornada como camarera en un pub de Villablino (León).